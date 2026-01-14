Cuál es el canal de televisión que compró Tomás Yankelevich

Tomás Yankelevich selló su retorno a la industria televisiva con la adquisición de una de las cadenas más importantes de Sudamérica. El productor argentino completó en las últimas horas el traspaso de una señal histórica en Chile y tomó posesión de sus activos físicos y derechos de transmisión. Esta operación marca el inicio de una nueva etapa empresarial para el exdirectivo tras la retirada de un gigante estadounidense del mercado regional.

La transferencia de Chilevisión al grupo inversor liderado por Yankelevich finalizó formalmente y dio inicio a una nueva etapa para la emisora fundada en 1960. El productor maneja el 75% de las acciones de Vytal Group, el flamante titular de la licencia. El resto del capital pertenece a Jorge Carey y Edgar Spielmann, dos empresarios chilenos de vasta experiencia en el sector. La operación abarca la propiedad de los bienes físicos, los contenidos y los derechos de exhibición vigentes. El paquete contempla programas de entretenimiento, deportes, noticias y la participación en plataformas de streaming.

Los medios chilenos no informaron el monto final de la transacción. Los nuevos dueños expresaron sus objetivos inmediatos en la primera comunicación oficial difundida tras la firma. “Vamos a invertir para que Chilevisión siga fortaleciendo su liderazgo y su capacidad de crear entretenimiento que emocione y convoque a las audiencias. Esta adquisición es el primer paso de una visión de largo plazo que recién comienza”, señalaron desde Vytal Group.

La reconfiguración del mercado regional

El traspaso de la señal cierra el operativo de desinversión de Paramount en América Latina, una decisión que surgió tras la fusión de la compañía con Skydance Media y el posterior plan de reestructuración global. Yankelevich y sus socios mostraron interés previo por Telefe durante este proceso. La oferta del empresario argentino Gustavo Scaglione junto al exministro José Luis Manzano se impuso en esa compulsa por el canal argentino.

Gustavo Yankelevich asesora de cerca a su hijo en esta nueva etapa empresarial. Vytal Group asume así el control de la tercera red televisiva en orden de antigüedad de Chile.

La llegada de la nueva conducción determinó la salida inmediata de Juan “Iñaki” Vicente. El ejecutivo se desempeñó como responsable máximo de los contenidos durante los últimos cinco años bajo la órbita de Paramount Networks. Vicente permanecerá en su cargo hasta el 31 de enero próximo. Su gestión reportó a Darío Turovelzky y fortaleció la integración con las plataformas Paramount+ y Pluto TV.

Los propietarios parten de un escenario diseñado por la administración saliente. La grilla actual tiene versiones locales de formatos internacionales exitosos como La Voz Chile, Got Talent Chile, Top Chef y Gran Hermano. Por el momento no existen anuncios sobre modificaciones drásticas en la programación bajo la gestión de Yankelevich.

El perfil del nuevo dueño

El empresario de 48 años ocupó la dirección de programación de Telefe entre 2011 y 2017, cargo similar al que ejerció su padre en la década del 90. Luego asumió una posición ejecutiva en las operaciones de Warner Media para América Latina con base en Miami hasta 2023. En esa fecha inició una etapa como productor independiente. Este desafío en Chilevisión representa su primer proyecto profesional tras el fallecimiento de su hija Mila en un accidente náutico en julio de 2025.

