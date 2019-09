Arrepentido, Gonzalo Bonadeo pidió disculpas por sus dichos sobre Mariana Nannis, su hijo Alexander y Susana Giménez Fuente: Archivo

Hace unos días, Gonzalo Bonadeo se metió en la polémica por el escandaloso divorcio entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. En su programa radial Arqueros, ilusionistas y goleadores, el periodista deportivo salió a defender al exfutbolista y disparó fuertemente contra su esposa mediática y su hijo Alexander, dejando en claro su postura al respecto. Sin embargo, ellos no fueron los únicos protagonistas de sus duras acusaciones, sino que el conductor también atacó a Susana Giménez, quien había recibido a Nannis en su programa días antes.

Sin embargo, y luego de las fuertes repercusiones que generaron sus comentarios en el medio, Bonadeo pidió disculpas y aseguró estar muy arrepentido por lo sucedido. "Millón de disculpas, me siento avergonzado por haber dicho eso tanto de Mariana como de Susana y de Alexander", comenzó, haciendo un mea culpa. "No es mi forma de pensar, no soy machista, detesto la violencia de género. No sabía que en la entrevista había pasado eso en cuanto a las denuncias", señaló el periodista, haciéndose el desentendido sobre las acusaciones de violencia y agresión contra Caniggia.

En cuanto a la intención de Alexander de iniciar acciones legales en su contra, aseguró: "Está muy bien, yo haría lo mismo". Luego, explicó los motivos que lo llevaron a hablar así del hijo del deportista, y afirmó que el comentario de "lacra humana" fue lo que despertó su enojo. "Tiene que ver con el agravio de un hijo a su papá. Me puse en el lugar de Claudio pero bueno. Me hago cargo y pido disculpas", dijo, además de dejar en claro que no tendría problema en juntarse a hablar con el joven.

Por fuera del clan Caniggia, sus disculpas también fueron extensivas hacia la diva de los teléfonos, a la cual el conductor trato de "patética", entre otras cosas: "Susana también formó parte de esa historia. Escupí para cualquier lado, actué mal, me excedí y por eso, le pido infinitas disculpas. Cuando uno se equivoca no hay un por qué", concluyó.