Más recargada que nunca, Mariana Nannis volvió al país y denunció nuevamente a su ex marido Crédito: Captura de pantalla

3 de marzo de 2020 • 22:50

Tras varios meses alejada de los medios, Mariana Nannis volvió al país y rompió el silencio en Informados de todo. Desde el estudio jurídico de su abogado Carlos Broitman, la exbotinera volvió a arremeter contra su exmarido Claudio Paul Caniggia y lo denunció públicamente de haber formado parte de varios negocios ilícitos: "Quiero hacer justicia", señaló.

El primero en tomar la palabra fue su representante legal, quien explicó los motivos por los cuales Nannis está nuevamente en el país: "La realidad es una: Mariana vino porque está citada para declarar en una causa de lavado de dinero en Comodoro Py a pedido del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Está tranquila pero con un poco de temor, ya que se encuentran involucradas muchas personas públicas de la exadministración en esta causa", indicó, para dar a entender la gravedad de la situación.

Además del escandaloso divorcio de la pareja, hay dos investigaciones judiciales en curso: una por lavado de activos y otra basada en una denuncia que presentó un diputado nacional por la compra y venta de parques eólicos y en la que estarían involucrados varios jugadores de Boca Juniors como así también funcionarios de la gestión anterior. "Mariana puede aportar elementos de tiempo, lugar y reuniones entre su expareja y políticos del gobierno anterior (.) Hablamos de negociados con sumas que rondan cientos y cientos de millones de dólares", contó el letrado.

Si bien la denunciante tiene un "bozal legal" por el cual no puede nombrar a su ex, no se privó de contar detalles al respecto. "No tengo miedo. Tendrían que tener miedo los que ocultaron todo el patrimonio. Es verdad que me amenazaron, me mandaban mensajes por Instagram que iba a terminar muerta", reveló.

Enseguida, su discurso fue interrumpido nuevamente por el doctor Broitman, quien confesó que su clienta está con custodia policial por el peso de los nombres que se están investigando. "Nadie le va a pedir que se calle. Ella vino a buscar dos cuestiones: primero, terminar un divorcio y pedir lo que le corresponde, ni un peso más ni uno menos. El divorcio se está tramitando acá, tenemos una jueza de primera que ya ha ordenado medidas de denuncia de bienes involucrados con el patrimonio que durante estos 30 años tuvo el matrimonio", explicó, para luego enumerar las causas judiciales que ya fueron denunciadas en la justicia y por las cuales Mariana deberá declarar en los próximos días.

Tras asegurar que se encuentra muy bien de ánimo, la rubia habló de su situación sentimental actual: "Todavía estoy casada. Siempre estoy bien y mejor voy a estar el día que hagan justicia. Durante 30 años me estafaron a mí y al gobierno. ¿Si hacés negocios y mandás plata para afuera es una estafa o no?", preguntó con tono irónico y, con cierta esperanza, lanzó: "Sé que este presidente va a hacer justicia", en referencia a Alberto Fernández.

En cuanto a cómo Mariana obtuvo conocimiento de estos negociados, su abogado relató: "Encontró un pendrive con información sobre contratos, transacciones, cuentas corrientes, de todo". Por su parte, la ex de Claudio Paul agregó: "Yo no tengo nada que ver con los arreglos de ningún contrato. A mí nunca me mostraba nada, ni me dejaba ir a ninguna reunión. Pero encontré el pendrive tirado en mi casa. Yo no uso pendrives y casi lo tiro. Lo abrí en las oficinas del hotel Alvear porque no tengo laptop. Empecé a mirar y dije: 'ah, la madonna'".

Luego de asegurar que hace mucho tiempo que su ex no le pasa dinero ni a ella ni a sus hijos, la rubia contó cómo sobrevive en Italia: "Trabajo en un programa que se llama Bárbara D' Urso y soy invitada. Gracias a ellos vivo, porque mi marido no me mantiene desde hace tiempo, ni a mí, ni a mis hijos. Así que con coronavirus o sin coronavirus tengo que ir a trabajar igual", chicaneó.

Con respecto a la postura que Charlotte y Alexander Caniggia tomaron en este polémico divorcio, Nannis expresó que ellos están al tanto de todo, aunque prefiere protegerlos. "Yo estuve siempre presente en la vida de mis hijos, su padre no, él estuvo ausente y con adicciones; lo cual creo que no es bueno para ningún hijo. Tengo miedo por ellos, porque mi marido trató con gente muy peligrosa", indicó, tras asegurar que debido a la perimetral que le puso su ex no puede ir a visitarlos a su domicilio en Puerto Madero, ya que viven en el mismo edificio que su padre.

"¿Volverías a confiar en un hombre?", le preguntó Pía Shaw, casi sobre el final de la entrevista. "Considero que no todos son iguales. Hay hombres que sí consideran a las mujeres como parte de la familia. No todos los hombres son adictos, por suerte, no todos tienen vicios y se gastan la plata por ahí y dejan de pasarle dinero su familia. No todos viven en un mundo irreal", respondió tajante.