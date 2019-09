Valeria Archimó decidió enfrentar las versiones que hablan de un posible romance entre su ex, Guillermo Marín, y Sol Pérez Fuente: Archivo

Era la voz que faltaba: tras los rumores de romance entre Sol Pérez y su ex, Guillermo Marín, Valeria Archimó rompió el silencio .

Si bien hasta el momento no había querido hablar al respecto, la bailarina aseguró que decidió dar la cara, ya que se están diciendo muchas cosas. "El lunes estaba saliendo de casa, no estaba mirando el programa. Me llama el productor de Involucrados y me cuenta que Guillermo estaba ahí, sentado en el living con Sol aclarando. La verdad es que me pareció raro pero yo no iba a salir al aire", contó la bailarina en Los ángeles de la mañana, en referencia al paso de su ex por el programa que conduce Mariano Iúdica.

En cuanto a las versiones que aseguran que el productor teatral estaría saliendo con la conductora y modelo, Archimó aclaró: " Si están saliendo, no es mi tema. Nosotros estamos separados desde junio. El tema que a mí me involucraría es si esto viene del verano. Mientras que fuimos pareja, jamás sospeché de nada ni me llego un rumor".

Luego de ver en el piso el tape de su ex junto a Pérez, la bailarina confesó que le resultó un poco extraño que Marín dijera "mato por Sol" y que señalara que la rubia es como su hermana. "La verdad que me pareció raro lo que dijo, yo no sabía que él mataba por ella, pensé que tenían una relación productor- actriz", señaló con ironía. Y enseguida agregó: "También me hizo ruido que esté de gira hablando de estas cosas por todos los programas, que se preste a este juego mediático. Él no es de este palo, es empresario".

En cuanto a si había podido hablar con Pérez, Archimó confesó que la modelo le había mandado un mensaje pero que ella decidió no responderle. "Me dejó un mensaje el sábado diciendo que ella no tenía nada que ver y sí, le corté el rostro. Yo justo estaba con dudas, en el peor momento. No entiendo por qué sale el rumor entonces, ¿así de la nada? Nunca salió nada nuestro, ni mío ni de Guille, por eso me genera dudas", recalcó. En cuanto a la posibilidad de juntarse con Pérez para aclarar el tema personalmente, señaló: "No le veo el sentido, de última con el que tengo que hablar es con Guille. No estoy furiosa, ni celosa de Sol. A mí lo único que me importa es que aclare que no paso nada mientras estaba conmigo".

A su vez, contó que ni bien empezaron a circular estas versiones se comunicó con Mariano Caprarola, que fue quien las dio a conocer: "Yo nunca tuve sospechas, pero cuando salió el rumor sí dudé. Hable con Caprarola y le pregunte y me dijo que venía del teatro. Ahí me entro la duda, pensé quizá fue algo ocasional", indicó intentando descubrir de dónde podría haber surgido todo.

"Yo estoy separada, hoy no me dolería. A mí lo único que me toca es que haya pasado mientras estaba conmigo. Yo ya cerré la historia con él; si pasó, pasó y ni me enteré pero hablaría muy mal de él si estuvo con ella mientras seguía casado conmigo", reflexionó una vez más y aseguró que ahora lo único que le interesa es tener una buena relación por su hija Ámbar. "Para mí es importante tener un buen vinculo con él por nuestra hija. Si tiene una novia no tengo ni que hablar, qué tengo que ver yo", concluyó.