Tristán rompió el silencio y le contestó a Cinthia Fernández, luego de que se revelara que ella tiene parte del sueldo que percibe como participante del "Súper Bailando" embargado por un juicio por calumnias e injurias que le inició el humorista hace algún tiempo.

El conflicto comenzó en 2007, cuando Fernández acusó públicamente de acoso a Tristán, mientras trabajaban juntos en la obra Más loca que una vaca. El cómico le inició entonces una demanda que ganó en el 2015, y que recién puede cobrar ahora. Hace cuatro años, el monto era de 50 mil pesos pero con intereses, se transformaron en 200 mil. Esta semana, cuando la actriz y panelista fue a cobrar su sueldo a la Asociación de Actores, se enteró que se lo habían embargado. Y desató su furia.

Tristán le contestó a la bailarina en Hay que ver, ciclo que conducen Denise Dumas y José María Listorti por El Nueve. "Le gané el juicio. Ella salió a decir que yo le había pegado, no sé... Lo que traté de hacer fue ayudarla en el escenario. Y si te olvidás de tus inicios, perdiste", dijo el actor de Historia de un clan. "Siempre estuve tranquilo y seguro. Se ha hecho justicia", aseveró.

El humorista además dijo que él siempre se ha "manejado de la manera correcta" y que estaba seguro de que iba a ser declarado inocente, tal como sucedió. "Yo nunca le he pegado a una mujer. Nunca me he atrevido. Me enseñaron mis padres a respetar a la mujer. Mi abogado daba por hecho esto hace rato. El que se corre del camino, la paga. He tratado de andar derecho en la vida y si puedo ayudar a alguien lo voy a hacer. Es mentira lo que dice Cinthia", aseguró.

Fernández enseguida salió a contestarle y apuntó también contra el Colectivo de Actrices Argentinas. "Para la justicia estoy en rebeldía, pero nunca recibí una notificación", afirmó. "Lo del Colectivo de Actrices es una mentira, es una excusa para hacer política. Son caretas, nunca saltaron por mí pero apoyaron a Rita Pauls [que también dijo haber sufrido acoso por parte de Tristán ] porque es cool. Son selectivas. Son un circo. Que se saquen las caretas y vayan a los teatros de revistas porque es donde más sucede el acoso y el abuso. Porque por mostrar la cola y las lolas, no sos menos mujer", finalizó, muy enojada.