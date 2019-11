A Cinthia Fernández le embargaron el sueldo por el juicio que le inició Tristán

Separada de Martín Baclini y embargada por Tristán, Cinthia Fernández atraviesa un muy mal momento Fuente: Archivo

No son semanas fáciles para Cinthia Fernández. A su separación de Martín Baclini se suma una medida judicial que ordena el embargo de parte de su sueldo del "Súper Bailando", con motivo del conflicto que mantiene desde hace años con el humorista Tristán.

La bailarina había acusado hace varios años al actor de acoso y maltrato, y él le respondió con una denuncia en la justicia por calumnias e injurias. "El juicio está hace años con sentencia pero nunca me llegó la notificación. Es por lo que dije de él, pero no por lo que él me hizo. Es tan difícil de probar... En el momento la figura era él y yo una piba que recién empezaba", rememoró Fernández en Los ángeles de la mañana, en relación al conflicto desatado en 2007, cuando compartían escenario en la obra Más loca que una vaca.

Si bien no quiso dar nombres, la bailarina aseguró que esa no fue la única vez en su carrera que fue víctima de acoso: "Esto pasa todo el tiempo. Está lleno de tipos que te dicen 'si no te acostás conmigo, seguí tu viaje'. Es moneda corriente".

Enseguida, Fernández" explicó cómo la afecta la medida judicial en su contra. "Me embargaron una parte del sueldo que percibo por mi participación en el 'Bailando'. Ahora tengo que ir a apelar a la justicia. Ese sueldo es mi única entrada y tengo tres hijas (.). Siempre que estoy trabajando fuerte, él busca ver de dónde puede sacarme", señaló con enojo.

Luego de que Ángel de Brito leyera la notificación judicial en vivo, donde se asienta que la exvedette debe una suma de 156 mil pesos, más 45 mil por intereses y costas, Fernández confirmó que va a apelar en la Justicia. "Él sale a decir que ganó pero yo no estoy notificada. Lo bueno es que ahora puedo contrademandarlo, puedo apelar porque yo no estaba rebelde ante la Justicia", reflexionó la mediática.

Su relación con Martín Baclini

Antes de abandonar el programa, Fernández habló sobre cómo son sus días separada de Baclini, su compañero de baile en la pista de ShowMatch. "Estoy mucho mejor. Empezamos a hablar en los ensayos. Fue una semana tremenda. Lloramos mucho, me costaba mirarlo y él empezó a romper esa lanza", explicó dolida.

Tras asegurar que aún sigue enamorada del empresario rosarino, la bailarina no cerró la puerta a una posible reconciliación en el futuro. " El dolor está. Me subo al auto y lloro. Yo sigo enamorada de él, no doy todo por perdido", confesó. Y tras hacer un mea culpa, agregó: "Veo los errores más claros ahora, de las dos partes. Me puse intensa con el tema de Luciana (Salazar), nunca aflojé. Me ganan los impulsos. Los dos nos dimos cuenta de nuestros errores y bajamos. Si no bajo, no voy a tener la posibilidad de reconstruir".