TV: ¿qué pasó con la tira Gladiadores de Pompeya con Andrea del Boca que apenas estuvo un mes en el aire?

Cuando en 2006 Daniel Hadad compró Azul Televisión, la primera decisión que tomó fue devolverle el histórico nombre a Canal 9 y uno de sus objetivos fue posicionarlo en el tercer puesto, con miras a sacarle el segundo lugar a eltrece en materia de rating. Por eso, no llamó la atención que convocara a la flamante productora de Sebastián Ortega para que se hiciera cargo de las ficciones.

La gran apuesta para el prime time fue una tira costumbrista que contaba la historia del único club de catch que existía en Argentina: G ladiadores de Pompeya . Escrita por Jorge Maestro, autor de sucesos como Son amores y El sodero de mi vida, la dirección de la prestigiosa Diana Álvarez y bajo la producción general de Underground, el proyecto tenía todo para ser un éxito.

La tira se estrenó el 20 de marzo, a las 21, con 13,1 puntos de rating, la pareja central era Andrea del Boca, en su vuelta a la televisión, y Gabriel “Puma” Goity, uno de los protagonistas de Los Roldán. El elenco lo completaban actores y actrices de primera línea como Ana María Picchio, Marcelo De Bellis, Camila Bordonaba, Facundo Espinoza, Alejandro Fiore, María Fernanda Callejón, Roly Serrano y Atilio Veronelli, entre otros.

La trama contaba la historia de un hombre que vuelve a su barrio (Pompeya) tras 20 años de ausencia, con el objetivo de recuperar todo lo que perdió en el pasado. Aníbal “Toro” Sánchez (Goity), camionero, había abandonado el lugar en donde había nacido después de perder una pelea de lucha libre ante Rodolfo “Rolo” Marinelli.

En aquel combate estaba en juego mucho más que el honor. Los destinos del club “Los gladiadores de Pompeya”, se dirimieron en esa pelea. Preso por la vergüenza de la derrota y la frustración, “El Toro” escapó dejando atrás a sus amigos, el barrio en donde nació y a su novia (Del Boca), sin saber que estaba embarazada.

La vuelta después de tanto tiempo, en la que se reencontró con sus afectos, le provocó un fuerte replanteo, sobre todo cuando se cruzó con su antiguo amor, ahora con una hija y casada con su peor enemigo, Raúl Baratto (De Bellis)

Es así que el protagonista, luego de recorrer durante años las rutas argentinas, decide pelear por todo lo que perdió. Desde ese momento, se propuso recuperar su título de campeón nacional de catch, el club de su infancia y el corazón de la mujer que amó en la vida. Por su parte, Pompeya (Del Boca) sospecha que Raúl le está siendo infiel y se propone descubrir quién es la amante de su marido. Cuando confirma lo que suponía, decide separarse y contarle a la hija quién es su verdadero padre.

Como solía suceder con este tipo de telecomedia, eran varias las historias que podían seguir los televidentes. Pero ni la trama de amor de la pareja central, ni el cuento en sí mismo, logró atrapar al público que no acompañó a la tira. Los primeros días de abril, el canal decidió mudar la ficción a las 22, con historias más adultas, mientras que el horario de las 21 fue ocupado por No hay 2 sin 3 con Pablo Granados, Pachu Peña y Fredy Villarreal. Pero la pelea que le esperó a Gladiadores... no fue la más equilibrada, ya que se enfrentó a los dos tanques de aquel año: Montecristo con Pablo Echarri y Paola Krum en Telefe y ShowMatch, de la mano de Marcelo Tinelli, con el exitoso “Bailando por un sueño”.

A mediados de abril decidieron levantar la tira que fue víctima del rating, ya que terminó con un promedio de 3 puntos, cifra que no se podía permitir un canal que quería subirse al ring de la competencia con los pesos pesados. La noche del canal se reacomodó con las otras dos tiras que debutaron en marzo. Amo de casa, con Andrea Bonelli y Carlos Andrés Calvo, a las 20.30, y El tiempo no para, una novela más adulta sobre las relaciones y la amistad en la generación de los treinta y pico con Julieta Ortega, Walter Quiroz, Dolores Fonzi, Sofía Gala y Nacha Guevara, entre otros.

Gladiadores de Pompeya marcaba el regreso de Andrea del Boca a la pantalla, pero ni siquiera la presencia de una figura como ella pudo salvar a esta historia de terminar después de poco más de un mes en el aire Hernán Zenteno - Archivo / LA NACIÓN

“No es como me hubiese gustado, pero a veces la vida te cambia todo en un minuto”, le dijo Pompeya al Toro en el final de Gladiadores..., casi como un juego de palabras con el que los autores decidieron despedirse de esta ficción que no pasó los 30 capítulos y no tuvo tiempo de dar pelea en una televisión que, en aquella época, ya demostraba que no había tiempo para esperar a nadie.

Fue el año en que los canales no solo libraron una lucha despiadada por el rating, sino que lo hicieron a cualquier costo. Los horarios de comienzo y finalización de los programas nunca se respetaron, al punto tal que el Comfer (Comité Federal de Radiodifusión), de aquel entonces, sancionó a las señales líderes por modificar constantemente el arranque de sus ciclos.