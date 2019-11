Ulises Bueno. Crédito: Instagram

27 de noviembre de 2019 • 23:16

"Este es un momento difícil en mi vida. Hay que superarse día a día. Me hizo muy bien parar y tomar conciencia de quién soy y qué hago. Pude rehabilitarme de mis vicios. Hace ocho meses que inicié el tratamiento y seis que estoy limpio", contó Ulises Bueno en El diario de Mariana, ciclo de eltrece que conduce Mariana Fabbiani.

"Cuando hacés las cosas mal se ve, y está bueno que se vea también cuando las hacés bien. Venía cansado, agotado de tener que estar siempre consumiendo para estar sobre un escenario", agregó el cantante que, en diciembre, inicia una gira que lo llevará por toda España. "A través del 'Chiqui' Tapia nos comunicamos con Messi, y quizá vaya a verme en Barcelona. Ojalá. Sé que cuando los chicos de la Selección se concentran escuchan mi música".

Ulises también habló sobre el reencuentro con su hija Alma, de diez años: "Ella me quería ver. Nos encontramos hace ocho meses, en esta relación descubrí un montón de cosas. Me cuesta un poco porque me ve como Ulises el cantante y no como el papá, me saca fotos a escondidas, me filma. Estamos reconstruyendo la relación. Nos vemos seguro una vez a la semana, y por ahí los fines de semana también viene a casa. La primera vez que la ví, yo estaba trabajando en Buenos Aires, la madre me llamó y fui a verla jugar. Se llevó una sorpresa impresionante, se escondía detrás de las amigas porque nunca me había visto personalmente. Estoy feliz de poder compartir tiempo con ella. La madre la educó muy bien y no me hace reproches. Cuando me vio me dijo: 'Sos el mejor papá del mundo'. Y nunca nos habíamos visto".

En estos últimos meses también se modificó la relación de Ulises Bueno con su mamá, Betty Olave. "Conocía las mañanas acostándome y no despertándome -explicó-, ahora disfruto de unos mates con mi mamá. Trabajo menos, jueves, viernes y sábados. Y en la semana me acuesto temprano, me levanto temprano, voy al gimnasio. Estoy aprendiendo a ordenarme. Y si no quiero hacer gimnasia, me respeto. Mi mamá estaba triste y no me daba cuenta de ese sufrimiento. Pero ahora sí puedo ver que está feliz de verme bien. Tuvo un infarto y ahora está bien. Todo eso me movilizó, pude acompañarla", remarcó haciendo referencia a la internación que la mujer sufrió a principios de este mes.

Otro tema que aún hoy moviliza mucho al cuartetero cordobés es la muerte de su hermano Rodrigo. "Fue una situación traumática. Una vez soñé con mi hermano, con el accidente, su muerte. Me quedé con todo eso y soñé con mi propio velorio pero se me mezclo con el de él. Me dije: no puede ser que esto me lleve a la muerte. Cuando me desperté, decidí no consumir nunca más. Además me hice estudios que no salieron bien. A partir de entonces cambié mis relaciones, mi grupo. Antes de empezar el tratamiento hablé con mis amigos y les expliqué que a algunos no iba a volver a verlos hasta que estuviera recuperado y pudiera decir que no". Y confesó que, de vez en cuando, recibe mensajes de Rodrigo. "No son directos pero me llaman personas que reciben mensajes. Por ejemplo, una mujer no vidente me buscó para decirme algo de Rodrigo y eran cosas muy puntuales que reconocí".

Sobre la acusación de violencia de género por una expareja, Ulises aseguró: "No fue violencia sino que me defendí de un ataque, aunque mi defensa fue violenta. Pero no la golpeé. Hoy soy incapaz de tener una relación como esa, tan tóxica. Los dos consumíamos y nos rehabilitamos juntos". También contó que tiene muchas ganas de enamorarse. ¿Si pasó algo con Mora Godoy? "Con Mora no pasó nada, charlamos un ratito", se sinceró. Y cuando le comentaron que la bailarina había sugerido "algo" entre ellos, Ulises pidió su teléfono. "Es lindo que te halaguen".