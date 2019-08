Charlotte Caniggia dijo que es "neutral" frente al conflicto de sus padres, y se mostró crítica con las duras palabras de su hermano, Alex Crédito: Instagram

27 de agosto de 2019 • 18:25

Charlotte Caniggia negó hasta hace apenas unos días que sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, estuvieran separados. "Yo no sé nada. Habría que preguntarles a ellos", repetía la participante del "Súper Bailando" cada vez que Marcelo Tinelli o algún cronista le preguntaba sobre el tema.

Tras la entrevista que su madre brindó en el living de Susana Giménez, la joven heredera habló en Hay que ver -el ciclo de El Nueve que conducen Denise Dumas y José María Listorti-, y ya no tuvo la necesidad de hacerse la desentendida frente al escándalo. "Estuve triste pero ya fue. No veo nada de lo que dicen en la tele y no me interesa. No me meto yo", señaló.

Pero sí se animó a opinar sobre los dichos de su hermano mellizo, Alexander: el joven confió que está enojadísimo con su padre, a quien tildó de ladra humana y aseguró que hace tiempo que no se hablan . "Lo que dijo mi hermano estuvo re mal", marcó Charlotte. Y dejó en claro su posición: "Yo no tomo partido ni por mi padre ni por mi madre. Quiero ser neutral, sin juzgar a ninguno".

Algunas versiones señalan que Charlotte está enojada y que no cree en el testimonio que su madre dio el domingo pasado en televisión: no sólo acusó al exfutbolista de adicto, sino también de haber ejercido violencia sobre ella y de ser el causante de la pérdida de un embarazo.

"La familia Caniggia está pasando por un mal momento", aseguró Fabián, manager de Charlotte y Alexander. "Es feo que se hable de esto públicamente. Yo les digo que ni enciendan la tele", aseveró.