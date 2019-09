Verónica Varano se refirió a los rumores que aseguran que mantuvo una relación muy cercana con Luis Miguel, mientras filmaban el videoclip "Entrégate" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de septiembre de 2019 • 19:38

Esta tarde, Verónica Varano estuvo invitada al living de Hay que ver para hablar de su nuevo programa junto a Diego Pérez por la pantalla de Elnueve. Sin embargo, la conductora no pudo escapar al tema que desde hace 30 años la persigue: Luis Miguel.

Después de contar de qué se trata el nuevo ciclo que se emitirá todos los sábados y domingos a las 17, por el mismo canal, la exmodelo fue sorprendida o, quizá no tanto, por José María Listorti: "¿Sabías que aparecerías en la segunda temporada de la serie de Luis Miguel?". "Yo sabía que se venía", reaccionó mientras le lanzaba un almohadón al conductor del programa. Y, segundos más tarde, aclaró: "No me divierte que me pregunten. Me aburre. Desde que salió ese video, yo hice un montón de trabajos, y solo me preguntan por eso; me cansa (...). Y no, no es mi punto débil", disparó cansada de tener que aclarar siempre lo mismo.

Recordemos que, hace casi 30 años, Varano protagonizó junto al cantante el video de la canción "Entrégate", un éxito dentro de su carrera musical. Para ello, la modelo tuvo que viajar a Bariloche, donde convivió durante una semana con el artista. "Me vio en una revista en Miami y me eligió (.). Me pareció una persona muy simple y al tercer día, tanto con él como con todo el equipo ya éramos como amigos. No es que era la estrella y todos los demás alrededor. No sé si después cambió porque no seguí en contacto, pero era súper simple", recordaba hace unos años "la elegida" ante las cámaras. Y si bien hay algunas versiones que hablan de una relación más allá de lo profesional, la actriz siempre se encargó de desmentir que haya pasado algo más entre ellos.

Con respecto a ser interpretada por una actriz en la segunda temporada de la serie autobiográfica de Luismi, Varano señaló: "Ni idea. No me convocaron, ni me avisaron nada. Que hagan lo que quieran. Yo fui a trabajar una semana a Bariloche, no entiendo porque tanto tema con esto. Hasta me llamaron de España para ir a hablar, me querían pagar un pasaje y todo", confesó sin entender por qué después de tantos años sigue generando morbo el tema de un posible romance con el mexicano.

Y frente a los comentarios de los periodistas del panel "Lo agarraste en la mejor etapa", "¿Es verdad que no se lo podía mirar a los ojos?", Varano aseguró: "No, no era verdad. Era un encanto. ¿Qué, vamos a hablar dos horas de Luis Miguel?", disparó dando por concluido el tema.