Vicky Xipolitakis, sobre su expareja: "Fue violenta conmigo y con mi bebé"

Vicky Xipolitakis reconoció estar pasando su peor momento

La idea original era que Vicky Xipolitakis fuera al programa de Susana Giménez como invitada al sketch humorístico, pero debido al difícil momento que la vedette vive con quien fuera su marido, Javier Naselli, se decidió de manera conjunta cancelar ese plan y que ambas tuvieran una charla en el living del ciclo.

Junto a su pequeño hijo Salvador, Vicky ingresó al programa y confesó que le "cuesta mucho hablar delante de él". Sobre Naselli, al que recientemente denunció por violencia de género, expresó: "Estoy con un vestido de fiesta y tengo el corazón de luto. Él ya no es más mi marido. Ya empezamos el divorcio. Yo quiero que salga, para mí se terminó (.). Estoy pasando por el peor momento de mi vida, porque ahora es mi corazón. Yo estoy casada, y ahora empiezo a hacer el divorcio. Y soy mamá, entonces yo siempre aposté a la familia. Me quedé muchas veces porque creí que iba a mejorar".

Susana le preguntó entonces cuándo comenzaron los malos tratos en el matrimonio y la griega le respondió sobre la naturaleza en el comportamiento de su expareja: "Él tiene una manera [de ser] en la que somos nada que ver, pero me dijo que iba a mejorar, yo le creí. Es muy impulsivo, muy agresivo, y todo le molesta. Siempre fui denigrada en todo y se pone muy intenso. Y muchas las dejé pasar, pero hoy tengo un bebé y mi hijo entiende todo. Pasaron muchas cosas y yo me tendría que haber ido antes, él fue violento con mi bebé, conmigo. Estaba sometida a su forma de ser. Yo seguía para adelante y le creía, pero no puedo cambiar a nadie".

Visiblemente angustiada y conteniendo el llanto, la vedette luego agregó: "Es así su forma de ser y cómo lo criaron. Le molesta todo, le molesto yo, el bebé. Le molesta absolutamente todo. Cuando viajé con Marley para un programa y le pedí el teléfono del doctor, me empezó a insultar. Nunca fue mi compañero, siempre fue una agresión constante". Debido a los insultos que recibió y los nervios que atravesó, ella reveló que en esa oportunidad debió estar internada y tuvieron que monitorearle su embarazo durante cinco horas.

Lo más grave tuvo que ver cuando Vicky expresó que los maltratos comenzaron a dirigirse hacia el bebé de ambos: "Al principio fue todo una agresión psicológica y después pasó a un segundo plano. Y que agarré a mi bebé de rehén, por cosas que le parecen a él, hoy no lo puedo permitir más. Y mi bebé no se puede criar así". La invitada también comentó que muchas veces llamó al abogado Fernando Burlando con la intención de iniciar el divorcioy que en los últimos días decidió finalmente comenzar dicho proceso.

En el último segmento de la nota, Xipolitakis destacó: "Ahora me di cuenta que nunca nos quiso (.). Me pegaba a mano abierta, o me empujaba, y lo naturalicé y fui una sometida a esta forma de ser de él". Más adelante, agradeció a la Oficina de violencia doméstica y concluyó: "Todo se acomoda, me duele la desilusión porque se derrumbó la familia. No era para mi".