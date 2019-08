Víctor Hugo Morales y su relación con C5N

"Sin que me echen -porque no me echaron- y sin que me haya ido -porque yo lo que quería era que me llamaran, conversar y arreglarlo- estoy afuera y la sensación que tengo es que esto sigue así y colorín colorado esta etapa de mi vida parece que ha terminado", dijo Víctor Hugo Morales al hablar en su programa de radio en AM 750 sobre su alejamiento de la pantalla de C5N. Y agregó: "Fue un ninguneo que me hizo tomar esta decisión".

Esta mañana, Morales contó que su relación con las autoridades del canal no estaba pasando un buen momento desde que se sentó con ellos a renegociar su contrato, en medio de un reclamo salarial general al que él adhirió. Los gerentes de la señal, según afirmó, no se tomaron bien su decisión de sumarse a la protesta y el diálogo entre ellos terminó. "Nunca más me llamaron para nada y el ninguneo sí que duele, que no te tengan en cuenta", remarcó.

Los rumores de la partida de Morales comenzaron a fines de la semana pasada cuando se achicaban los plazos para comenzar las conversaciones de la renovación de su contrato. "Tiene los días contados acá" era la frase que más sonaba en el edificio de Olleros 3551, sede del canal de Indalomedia.

El periodista había vuelto a la pantalla de C5N en mayo de 2018 como columnista político y luego se convirtió nuevamente en una de las caras de los programas de la tarde de la señal. Sin embargo, en las últimas semanas la relación entre Morales y las autoridades del canal se tensó y las diferencias entre ellos se acumularon.

Según pudo saber LA NACION, Morales decidió tomar distancia del canal de noticias el viernes 23 (cuando condujo por última vez su ciclo El diario) al no haber arreglado un nuevo contrato ni ponerse de acuerdo en las condiciones económicas. Esta situación no hizo más que tensar la relación con Indalomedia y poner un nuevo punto final a su participación en esa pantalla.

Esta sería la segunda oportunidad en la cual el periodista deja C5N teniendo en cuenta que en noviembre de 2017 denunció que lo habían despedido por su línea crítica con el gobierno de Mauricio Macri, salida que no fue ordenada por los dueños de grupo Indalo, Fabián De Souza y Cristóbal López (actualmente presos), sino que fue decidida por los entonces nuevos dueños del holding, el fondo OP, que en marzo de 2018 terminaron dejando el negocio.. Cuando el grupo Indalo recuperó el canal, negoció el regreso del periodista a su pantalla.

Hasta la semana pasada, Morales estaba al frente del noticiero El diario, junto a Lucía Trujillo, de lunes a viernes de 17 a 20. Tras su ausencia en los últimos días tomó su lugar en el ciclo el periodista Antonio Fernández Llorente. Ante este panorama, Llorente quedará a cargo de ese horario y su espacio habitual -el noticiero del mediodía- quedará en manos de Carla Rebello, a la espera de un futuro regreso de Daniela Ballester, de licencia por maternidad.