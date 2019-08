Viviana Saccone aconsejó a Nico Occhiato sobre cómo "encarar" a Pampita Ardohain

Viviana Saccone confesó que le gustaría participar del "Bailando" y se animó a darle consejos de "encare" a Nico Occhiato Crédito: Instagram

Esta tarde, Viviana Saccone estuvo en el piso de Hay que ver y habló de todo: su nuevo tatuaje (un mandala gigante de rosas y calaveras en la espalda), su gran presente laboral y la separación de Santiago García Rosa -su novio 25 años menor- tras cinco años de relación.

"Ya hace un año y medio que me separé y sigo hablando de él. Debe ser por el impacto que causó en el medio que salga con un chico tan joven. Todavía hay una sociedad muy machista, aunque por suerte ya empezaron a modificarse ciertas cosas", indicó Saccone en relación a los prejuicios que le trajo la relación con su ex debido a la diferencia de edad. Y agregó: "Cuando lo conocí tuve un poco de miedo. Primero, porque no me lo esperaba. Segundo, porque tenía miedo que sea inmaduro o no me comprenda, pero luego me di cuenta que eso lo había vivido con gente de mi edad".

Si bien aseguró que hay hombres que la invitan a salir, por el momento la actriz prefiere estar sola. "Uno cuando se enamora cree que es para toda la vida y después te das cuenta que no", disparó la protagonista de la nueva puesta teatral de Brujas.

Pero la perlita de la tarde ocurrió cuando los conductores del ciclo de Elnueve le presentaron a Nico Occhiato desde un móvil de La Corte, donde se graba el "Súper Bailando". En un ida y vuelta muy divertido, la actriz le dio algunos consejos al joven sobre cómo conquistar a Pampita Ardohain. "A veces uno pone en un pedestal a las personas y no se acerca porque le da miedo. Encarala de la misma forma que lo harías con otra mujer, como lo hiciste con Flor Vigna", recomendó sin prejuicios.

Enseguida, los panelistas del programa empezaron a bromear sobre un posible trío de baile entre Occhiato, Pampita y Saccone y, frente a esto, la actriz confesó que le gustaría estar en el certamen. "En 2006 me llamaron pero no acepté porque, para ese entonces, hacía Montecristo y mis hijas eran muy chicas. Pero hoy sí me animaría. Con los años estoy cada vez mas desfachatada", reflexionó, entre risas.

Luego, hablo del éxito teatral que comparte con Andrea del Boca, Romina Ricci, Leonora Balcarce y Andrea Bonelli de jueves a domingos en el Astros: "Es una comedia muy divertida. La verdad que disfrutamos mucho al hacerla y se dio una química muy linda entre nosotras. Vengan a verla porque está súper aggiornada".