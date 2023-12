escuchar

Romance, fútbol, música, moda y familia, son algunos de los componentes por los cuales David y Victoria Beckham se convirtieron en una de las parejas favoritas de los fanáticos. Están juntos desde hace 26 años, tienen cuatro hijos y es hasta el día de hoy que no dudan en declararse su amor en público y en románticos posteos en redes sociales. Pero, esta vez, la ex Spice Girls evidenció otra faceta de su marido, una que no requirió ni botines ni saco y corbata. Lo mostró en “modo electricista” y les hizo un “regalo adelantado” de Navidad a sus 32 millones de seguidores.

El viernes 15 de diciembre, Victoria Beckham revolucionó las redes sociales al publicar una foto de su marido en ropa interior. La escena tuvo lugar en la sala de estar de su departamento. Allí se vio al exfutbolista recostado en el piso, vestido solo con calzoncillos blancos, mientras arreglaba el televisor. Como estaba de espaldas a su esposa, ella aprovechó para tomarle una foto.

Victoria Beckham compartió una foto de David que revolucionó las redes sociales Instagram @victoriabeckham

A sabiendas de que su marido tiene un aguerrido club de fans en todo el mundo, la empresaria aprovechó y a modo de “regalo”, publicó la imagen en su feed de Instagram. Pero, no solo eso, sino que también sumó un pícaro comentario. “El electricista vino a arreglar la televisión... ¡De nada!”, escribió junto a un emoji de risa.

Los seguidores de la empresaria no dudaron de dejar comentarios con la consigna que ella misma propuso. “Un regalo para el mundo entero” y “Mi electricista canceló esta semana. Me pregunto si este podría ser más confiable”, fueron algunos de los mensajes en el posteo. Incluso, el actor Jesse Tyler Ferguson, de la serie Modern Family, comentó: “Actualmente rompiendo mi televisor”. En cuestión de horas, la publicación superó el millón de Me Gusta.

Antonela Roccuzzo y Victoria Beckham deslumbraron con sus looks en un exclusivo evento

Así como el matrimonio Beckham disfruta de su tiempo en la intimidad de su hogar, lo cierto es que este año compartieron varias salidas con sus nuevos amigos, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Las parejas disfrutaron de cenas en Miami, de las que también participaron Sergio Busquets y Elena Galera, pero también las mujeres empezaron a frecuentarse sin sus maridos.

Antonela Roccuzzo asistió a un evento que organizó Victoria Beckham en Miami (Instagram @victoriabeckham)

Días atrás, Victoria organizó un exclusivo evento para promocionar su marca de moda, maquillaje y accesorios. Consistió en un almuerzo en Miami con interesantes charlas y una destacada lista de invitados, entre los que estuvo Antonela. No solo se sacaron fotos juntas, sino que lucieron outfits de la ex Spice Girls.

Mientras la dueña de la marca lució un conjunto de pantalón y saco blanco, con una blusa en el mismo color, la rosarina optó por un look en negro que consistió en un blazer con un top debajo y un pantalón con un detalle en jean celeste en la parte superior. Lo complementó con una cartera de cuero con una llamativa cadena dorada en la parte delantera y joyas de la compañía Tiffany & Co.