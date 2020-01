Alberto Martín y Carmen Barbieri protagonizan la obra 20 millones en Mar del Plata Fuente: Archivo

A partir de los rumores de romance entre Nora Cárpena y Alberto Martín, surgió otro chisme: ¿Cárpena es, en realidad, la "pantalla" del veterano galán de telenovelas y Carmen Barbieri para darle rienda suelta a un incipiente amor?

"No, somos amigos de toda una vida. Era amigo de Santiago, yo conocí a su mujer Marta, que ya no está. Los dos estamos viudos, nos consolamos, nos reímos, charlamos. Es una gran persona y gran compañero. Recién hablamos porque le dolía la rodilla y lo mandé a un médico de confianza", contó Barbieri entre risas, en Involucrados.

Carmen y Alberto son compañeros de elenco en 20 millones, comedia que cada noche se presenta en el Teatro Atlas de Mar del Plata. "Apenas nos vio Sol Pérez, que también es compañera, nos dijo que le gustaba la pareja. Y la verdad que hacemos linda pareja. Ayer, durante la función, Alberto se acercaba tanto en una escena que parecía que me iba a dar un piquito. Y la gente se reía mucho. Lo amo, es un señor, está muy buen mozo y es muy travieso. Pero somos amigos. Nora también es muy amiga. Los tres estamos viudos", señaló la capocómica.

Pía Shaw, conductora del programa, preguntó si era cierto que, hace unos meses, Martín había ido a la casa de Barbieri en Ingeniero Maschwitz para arreglarle una puerta. "Si, en vez de llamar a un carpintero lo llamé a él que vino con una valija llena de herramientas. Te arregla la puerta y te arregla lo que quieras. Cuando llamo a Alberto, él viene", dijo Carmen con picardía. Y agregó: "Pero ayer me dejó plantada. Lo esperaba para cenar con el productor y parte del elenco. Y Alberto no vino porque tenía que cenar con su hijo".

Finalmente, Barbieri habló de la relación entre Federico Bal y Alberto Martín. "Federico ama a Alberto, porque era muy amigo de Santiago. Han trabajo mucho juntos", aseguró.

Más tarde, Alberto Martín también decidió hablar del tema, pero se mostró más precavido: "Con Carmen me llevo muy bien, pero no pasa nada. Es el texto de la comedia, nada más. Estoy saliendo de un duelo muy difícil, después de 47 años de matrimonio [su mujer murió hace dos años]. A veces no le encuentro el punto de apoyo ni la salida, con hijos y nietos. No me resulta fácil la vida", dijo en Intrusos el actor. En ese preciso momento apareció la mismísima Carmen, lo abrazó cariñosamente y dijo: "Tiene que tomar una decisión nada más". Él asintió, y luego ambos coincidieron: "Creo que hacemos una muy buena pareja".