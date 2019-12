Yanina Latorre: "Con Diego seguimos durmiendo en la misma cama"

La panelista se refirió a cómo sobrellevan la separación con Diego Latorre Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2019 • 20:03

"Voy a pasar la Navidad con Diego. Estamos separados por decisión mía, porque en agosto me di cuenta de que me pasaba eso. Pero es la persona que más quiero en la vida, es mi familia", dijo Yanina Latorre en Hay que ver.

"Diego no está del todo de acuerdo. Nos fuimos juntos de vacaciones porque teníamos el año armado. No me llevo mal. Es más, nos llevamos mejor ahora. Durante unos meses, él estuvo en Pilar y yo en Capital. Ahora, en verano, todos estamos en Pilar porque la casa es grande. Hay un montón de gente que está separada y vive así. Seguimos durmiendo en la misma cama. ¿Crees que no puedo controlar el sexo? Son procesos", detalló la panelista de Los ángeles de la mañana.

Y continuó: "Nunca creí en las separaciones armónicas. Y es lo que me está pasando. Son 25 años juntos; es muy difícil para los dos. Diego no tiene familia. Lo único que tiene en el mundo es a mi mamá Dora y a mí. Sus padres lo abandonaron; nunca me quisieron. Aguanté mientras fui joven y un día le dije que ya no iba a seguir aguantando que me denigraran. No lo obligué a cortar vínculos, pero él lo sintió y lo hizo. Me costó mucho, y nos pasa a las botineras porque creen que te enganchás con el hijo para sacarle plata. Con los años, el maltrato de los padres de Diego fue in crescendo. Lo peor es que si hablás con ellos dicen que les lavé el cerebro. Mis hijos no tienen vínculo con los abuelos", contó.

Yanina, además, dio algunos detalles de su relación de pareja con Diego a lo largo de estos 25 años. "Le cortaba hasta las uñas de los pies. Fui el motor de la relación y eso está mal. Lo sigo ayudando en todo aunque en un momento creo que lo abandoné. Y empecé a soltarlo porque sentía que yo estaba separada. Al principio no me daba cuenta hasta que un día en agosto me dije: 'No sé si quiero esto'. Que se entienda: somos familia. El enamoramiento es imposible de sostener, dura dos años con viento a favor. Diego es la persona que más amo sobre la tierra y no tiene nada que ver con nuestro vinculo", continuó.

Ante la posibilidad de volver a enamorarse, aseguró: "Ni en pedo me vuelvo a casar. No me imagino la vida con otro hombre. Me escriben hombres casados y hasta me escribió un actor famoso que supo ser galán pero está venido a menos. Y yo me puedo chapar a Fede Bal, pero no soy prostituta".