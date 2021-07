“Yo no tendría que estar en esta mesa”: el comentario de El Dipy que desconcertó a Juana Viale

En una “mesaza” caliente de Almorzando con Mirtha Legrand, programa de eltrece conducido por segundo año consecutivo por Juana Viale -en reemplazo de su abuela, por la pandemia de coronavirus-, la actriz tuvo entre sus invitados a El Dipy, quien dejó en claro que no planea ingresar en política. “Por ahora”, añadió.

El músico fue muy crítico de la actual gestión y protagonizó un intercambio con otro de los comensales, el actor Carlos Belloso, respecto a cómo el gobierno de Alberto Fernández está “manejando la pandemia”, pero ambos celebraron poder dialogar con respeto, a pesar de sus diferencias.

Sin embargo, fue un comentario breve lo que descolocó a Viale. “Yo no tendría que estar en esta mesa”, le dijo serio a su conductora, quien se sintió descolocada por un momento, para luego indagar en por qué sentía que no debió haber sido invitado.

El Dipy procedió a explicar su frase. “Porque deberían venir políticos a hablar de lo que hicieron o de lo que hay que hacer por el país, no tendría que estar yo opinando sobre ellos”, señaló.

Asimismo, el cantante habló acerca de cómo no se siente representado por ningún modelo, y que en su encuentro con el expresidente Mauricio Macri no hablaron de política. “Solo en el final me dijo que arme mi propio partido”, reveló.

Hace poco menos de un año, El Dipy había sido invitado a La noche de Mirtha, donde también se explayaba sobre su descontento con la clase política.

“Siempre digo lo mismo: la gente honesta no llega a la política. Veo que hoy se están peleando por una reforma judicial, que el presidente después de la marcha dice que no se van a dejar amedrentar, y ahí te das cuenta que no les importamos, porque realmente no les importamos”, expresaba por entonces.

“Nadie está hablando de la gente. Esto lo dije una vez y tuve muchos problemas, pero lo repito: el que te da plata te hace pobre, porque vivís dependiendo de él. Entonces vos llegás a tu casa, tenés esa platita y te relajás porque sobrevivís. ¿Cómo puede ser que solo busquemos sobrevivir en uno de los países naturalmente más ricos del mundo?”, se preguntaba. “Cada vez que tenemos que poner la boleta en el sobre para votar, aparece el pensamiento de ir por el que robe menos, y cuando pasan las cosas malas culpás al político, pero la culpa es nuestra. ¿Cómo vamos a votar al que pensamos que va a robar menos?”, manifestaba.

