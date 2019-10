La exvedette recordó su historia de amor con el representante de futbolistas y reveló que en aquella época se llevaba muy bien con Claudia Villafañe.

"Él trabajaba en un banco, yo en la tele. Nos presento un relacionista público", comenzó a relatar Amalia "Yuyito" González este mediodía en Intrusos, al recordar cómo fue su historia de amor con Guillermo Coppola .

La exvedette, que mantiene un buen recuerdo sobre sus días junto al padre de su hija Bárbara, continuó con una divertida anécdota sobre sus primeras salidas: "El siempre fue un loco divertido, siempre me hacía invitaciones locas. Una vez me hizo una especie de adivinanza sobre a dónde íbamos y terminó siendo al velatorio de un muy amigo de él", recordó Amalia entre risas.

"Recuerdo que llegué a casa muy deslumbrada por Guillermo y dije: 'mamá me enamore'. Y ahí empezamos a salir. Esto fue en el '83", contó la actriz, que asegura que todo cambió cuando su pareja conoció a Diego Maradona. "Fue un momento muy hermoso para él, ya que venía con varios traspiés en su trabajo bancario. Empezar a salir en las revistas conmigo le trajo algunos problemas. Además, a él le hubiera gustado ser jugador, así que estar con el número uno fue muy emocionante para él".

"De alguna manera eso cambió nuestro escenario. Cuando quedo embarazada, mi cabeza cambió. Ya no teníamos ese compañerismo de antes. Guillermo tenía otros compromisos (.) Maradona me dio vuelta todo: trajo una vida de lujos, de mujeres. Ellos estaban juntos todo el tiempo", confesó González, quién enseguida hizo un mea culpa al respecto: "Hubo una gran inmadurez de mi parte, siempre estuve muy centrada en mí. Nos separamos enamorados y hemos sufrido mucho. Barby tenía apenas 3 meses".

Descontenta por estar en la serie de Diego Maradona, "Yuyito" agregó: "Me hubiese gustado no estar. Mi papel lo interpreta Mónica Ayos. Estoy segura que me hacen quedar como una reverenda estúpida porque la historia linda no vende", reflexionó la actriz quién reconoció haber compartido más momentos con Claudia Villafañe que con el propio futbolista. "Tengo mucha admiración por ella, siempre me cayó muy bien. No éramos confidentes pero teníamos una buena relación. Las dos éramos muy discretas", concluyó.