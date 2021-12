En fotos: Wanda Nara, L-Gante, Brenda Asnicar, Alex y Charlotte Caniggia, presentes en un evento de boxeo muy especial

Marcos “Chino” Maidana volverá a subirse al ring en una pelea de exhibición en la que tendrá como contrincante al youtuber uruguayo Yao Cabrera. La cita será en Dubai, en 2022, pero el combate ya dio comienzo en el plano verbal, como así lo demostraron ambos protagonistas en la presentación oficial de la pelea, evento al que asistieron diversas personalidades del mundo del espectáculo.

El ex doble campeón mundial de peso welter y superwelter de la AMB aceptó el reto del influencer, que lo desafió a través de las redes sociales, y el enfrentamiento ya tiene fecha de celebración: será el 5 de marzo y contará entre el público con varios famosos. Como adelanto, ambas figuras resaltaron sus ganas de derribar al otro.

Las palabras con que se expresaron uno y otro pusieron sobre la mesa que el experto boxeador de 38 años no se lo pondrá fácil al youtuber, catorce años menor que él y que lejos se muestra de estar desalentado.

En la presentación del combate, celebrada este martes en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires, varias figuras mediáticas expresaron sus intenciones de viajar a Dubai para ser parte del gran acontecimiento.

Seguidores de Cabrera y fanáticos del Chino Maidana dedicaron frases de ánimo a sus estrellas a las puertas del hotel mientras dentro distintas figuras del ambiente especulaban respecto a cómo será el especial enfrentamiento.

“Nos vemos en Dubai, que gane el mejor”, escribió Wanda Nara, embajadora del encuentro, en sus redes sociales, luego de la presentación y posando para las fotos vestida de negro y con guantes de boxeo .

La influencer y empresaria compartió mesa con los contrincantes junto al abogado Fernando Burlando, representante legal del combate. Entre otras figuras presentes en el acto también cabe mencionar a Alex y Charlotte Caniggia, L-Gante, Felipe Pettinato, Brenda Asnicar, Yanina Latorre, la Tota Santillán, el presentador Mariano De la Canal y, del mundo del deporte, el ex campeón mundial La Hiena Barrios.

Después del espectáculo que dieron Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul a mitad de año en un ring montado en el Hard Rock Stadium de Miami, ambos referentes locales buscan hacer lo propio. Por eso, Cabrera tuvo que adentrarse en la tarea de buscar un preparador físico para ponerse en forma y reveló que ha sido la Mole Moli quien aceptó entrenarlo para el gran encuentro.

La propuesta de la pelea comenzó con un tuit del influencer uruguayo. “Si le dan RT y Fav a este tuit reto al Chino Maidana a un combate de boxeo”, señaló el joven de 24 años. Luego, Cabrera se animó a retarlo también en Instagram, al manifestar que el espectáculo entre Money y Paul había sido muy liviano: “Estuve tres horas esperando la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul, y cuando la veo, puros abrazos. Chicos, ¿quieren una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana y me doy, acá en Argentina, cara a cara con él. Si pierdo me voy de Argentina para siempre. Y, Chino Maidana, ¿te la bancás o no?”. Maidana no se achicó y aceptó el desafío de influencer: “Che, vos… ¿cómo es que se llama? Yo no peleo con amateurs, pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país”, dijo meses atrás.

¿Quién ganará? Habrá que esperar a marzo y, con suerte, viajar a Dubai para ser testigo del gran desenlace.