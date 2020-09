Tensión en El gran premio de la cocina: una participante empujó a Juan Marconi

Natasha necesitaba alcanzar unos utensilios que estaban ubicados detrás de Marconi, parado adelante de la despensa. "Te decía permiso y no me escuchabas", le remarcó Crédito: eltrece

En el reality de cocina de las tardes de eltrece, conducido por Carina Zampini, hay un momento de tensión que antecede a la preparación de los platos y que muchas veces produce accidentes: la búsqueda de los ingredientes en la despensa. Durante el programa de este lunes de El gran premio de la cocina, una de las participantes, Natasha, se llevó puesto al coconductor, Juan Marconi, en pleno apuro.

La consigna del día era preparar un picnic por el festejo de la llegada de la primavera. Sándwiches, wraps, cookies y jugos fueron parte del menú para comer sin cubiertos. Los participantes tuvieron, como siempre, dos minutos para revisar la despensa y reunir todos los ingredientes necesarios, ya que luego no pueden volver a entrar. Marconi contaba los segundos en la puerta de la despensa cuando Natasha lo empujó para sacar unos utensilios que estaban detrás de él.

El coconductor del programa, indignado por el episodio, responsabilizó a su elección de vestuario por no ser tomado en serio Crédito: eltrece

Luego de que se terminaran los dos minutos, el conductor exclamó: "Alguien me empujó y todavía no sé quién fue". La participante se hizo cargo: "Yo, necesitaba agarrar la pava y estabas ahí diciendo 3, 2, 1. Dale amigo, necesitaba algo ahí abajo". Marconi se mostró indignado con la respuesta, pero hizo una broma al respecto: "Esto es joda, está bien que mi camisa no da seriedad".

Entonces, Zampini lo interrumpió y metió más leña en el fuego: "Te dijo como que sobrabas". Por su parte, Natasha le replicó a Marconi: "Te decía permiso y no me escuchabas". Entonces, la conductora advirtió que la despensa quedó desordenada y culpó a la corrida de los participantes. "Cosas que pasan", cerró, más tranquilo, Marconi.