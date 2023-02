Nicole Neumann reveló cómo conoció a Luca, el hijo de su expareja Fabián Cubero y Mica Viciconte

escuchar

En el mundo del espectáculo hay algunas separaciones escandalosas que, aunque pase el tiempo y cada uno rehaga su vida, siempre dan de qué hablar por algún que otro conflicto. Este es el caso de Nicole Neumann y Fabián Cubero. Antes de iniciar una guerra que aparenta no tener fin, fueron marido y mujer por más de una década y padres de tres hijas. No obstante, en los últimos días ella hizo una inesperada revelación sobre el tema: contó que conoció a Luca, el hijo de su ex y de su actual pareja Micaela Viciconte.

La separación entre los padres de Indiana, Sienna y Allegra fue sin dudas una de las más comentadas de los últimos años. Con el paso del tiempo cada uno recompuso su vida: él inició una historia con Mica Viciconte y que se selló con la llegada de Luca, el pasado mayo. Ella, por su parte, está en pareja con Manuel Urcera, con quien tiene planes de boda y, si bien sus hijas demostraron tener una gran relación con la mujer de su papá y están felices con su hermanito, ella se abstuvo de hablar del tema e incluso a acercarse al bebé.

Luca Cubero, el hijo de Fabián y Mica Viciconte junto a sus hermanas Sienna, Allegra e Indiana Instagram @fabiancuberooficial

“Él no tiene nada que ver. Pero cada uno tiene su historia, su familia”, sostuvo Neumann el pasado julio cuando le preguntaron en LAM (América) sobre la posibilidad de conocer a Luca. Sin embargo, la historia tuvo un giro inesperado. Esta última semana, en Socios del espectáculo (eltrece) compartieron una breve entrevista que dio Nicole, donde reveló que conoció al pequeño y dio unos pocos detalles de en qué contexto se dio el encuentro.

Tras hablar de sus preparativos de boda con Urcera -que según aseguró todo será “sorpresa” y estará invitada su gente “íntima” de su “día a día” y que le “tira buena energía”- la modelo respondió a la pregunta del millón: si conoció o no a Luca Cubero. “Sí, (lo conocí) en un evento del colegio de mis hijas. Estaba solo el papá”, comentó y, aunque se abstuvo a responder más preguntas relacionadas con el tema entre risas, negó haber tenido al pequeño en brazos.

Nicole Neumann reveló dónde conoció a Luca, el bebé de Cubero y Viciconte

Pero, hablando de hijos, aparentemente Nicole y su pareja también estarían en la búsqueda. Según reveló recientemente Laura Ubfal en Intrusos (América) la modelo y su futuro esposo tienen en mente buscar un hijo varón.

