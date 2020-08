Tenso cruce entre Diego Brancatelli y Yamil Santoro por la marcha del 17A

Diego Brancatelli se cruzó con Yamil Santoro Crédito: América

14 de agosto de 2020 • 01:19

Tras la polémica desatada por la marcha contra el Gobierno y sus políticas, convocada para este lunes 17 de agosto, en Intratables abrieron el debate acerca de los riesgos de manifestarse en plena pandemia, lo que derivó en un encendido ida y vuelta entre el periodista Diego Brancatelli y el abogado y presidente del partido Mejorar Yamil Santoro.

Después de cuestionar hasta qué punto es viable una manifestación en tiempos de pandemia, el conductor del programa le preguntó a Brancatelli cuál sería su postura si en medio de esta crisis sanitaria gobernara el macrismo y, ante ese hipotético escenario, le consultó qué haría si él quisiera manifestarse en contra de alguna medida en particular.

"Esta reforma judicial va a llevar mucho tiempo y no sabemos cuál va ser el resultado final, por lo tanto, me parece aventurada la marcha. Ahora, si Macri pidiera un dinero al Fondo Monetario Internaciona (FMI) por decreto, sin consultarlo con el Congreso, y eso nos endeudaría, yo marcharía. Aunque aún así dudaría si es, o no, acertado hacerlo durante la pandemia", aclaró el panelista.

"¿Entonces la salud está relacionada con lo partidario?, le cuestionó su colega Débora Plager y rápidamente Yamil Santoro retomó la línea argumental de la periodista. "Hay que respetar el derecho a protestar, no es tan complejo", consideró el abogado y empresario, quien explicó que presentó una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar el derecho de protesta.

"Porque hay varias partes del Gobierno que están prohibiendo que la gente se manifieste y después hay persecución política contra la gente que reclama. Recién Brancatelli lo dijo el mismo: 'Si a mí la causa me movilizara lo suficiente hubiera salido'. Ese es el doble estándar con el que gobiernan: a los amigos no los persiguen y a los opositores los escrachan y los judicializan", sentenció Santoro, lo que provocó una reacción inmediata por parte de Brancatelli, que lo acusó de "descontextualizarlo".

"Un señor que denuncia cualquier estupidez no puede venir a decirme a mí lo que yo pienso", increpó Brancatelli. "No sé a quién te estarás refiriendo, pero el trabajo y la salud de los chicos no es ninguna estupidez", contestó el político liberal al referirse a los amparos que presentó ante la Justicia en favor de los runners, las pymes y en pos de la salida de los menores durante el aislamientos social y obligatorio.

¿Sabés cuál es el problema, Brancatelli? Para vos es una estupidez todo lo que le jode al Gobierno y no respetás al que protesta por otro tema. Ponés tus intereses partidarios por encima de los de la gente. Así es tu pensamiento faccioso, así te manejás. Hacete cargo", cruzó Santoro al panelista.

"Estás reduciendo toda esta discusión. Estoy diciendo que las situaciones son totalmente distintas y que, aún así, y estando totalmente en desacuerdo con el hecho de contraer deuda, como ya se ha hecho, estaría complicado hacer una marcha y poder manifestarse en medio de una cuarentena", se corrigió Brancatelli sobre sus dichos, aunque solo provocó una respuesta irónica por parte de Santoro. "No lo harías porque no podrías llevar los colectivos", remató, antes de dar por concluido el tenso cruce.