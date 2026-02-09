Teté Coustarot rompió el silencio y defendió a Roberto Giordano tras las versiones que lo vinculan con Jeffrey Epstein

Luego de que se conociera que el difunto estilista Roberto Giordano habría recibido transferencias bancarias por parte del financista estadounidense Jeffrey Epstein tras la publicación de los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Teté Coustarot decidió romper el silencio y defendió la integridad de quien fuera su compañero de pasarelas durante décadas.

La conductora calificó la información como un “disparate” y desestimó cualquier tipo de relación cercana o comercial entre el peluquero y el pederasta.

“Es un disparate esa relación. Durante los años que hicimos los desfiles nunca estuvo ese señor. Nunca fue mencionado tampoco. Cuando leí, lo que se sabe, que fue a Punta del Este, fue en diciembre, cuando no había desfiles”, afirmó.

Teté Coustarot y Roberto Giordano en la conducción de uno de los desfiles del peluquero.

La exmodelo, además, dijo que se puso en contacto con el entorno del estilista que organizaba los desfiles para verificar los trascendidos. “Me dicen que nunca hubo una referencia”, subrayó.

Consultada sobre la publicación de una serie de extractos bancarios que puso en evidencia que, en distintas oportunidades, el estilista Roberto Giordano recibió envíos de dinero por parte del pederasta, la mayoría de ellos de US$500, Coustarot lanzó una teoría sobre el motivo por el que podrían haberse dado.

“¿Sabés qué pienso? Que la mujer fue a la peluquería, o alguna mujer, y él pagó. Nada más”, afirmó. “No sé qué pueden pensar con ese tipo de transferencias para hacer toda una historia como la que están haciendo”, concluyó indignada.

Giordano enfrentó diversos frentes judiciales relacionados con su situación patrimonial. En mayo de 2024 fue condenado a tres años de prisión en suspenso por insolvencia fiscal fraudulenta y ocultamiento de bienes, tras declararse culpable en un juicio abreviado.

Sus últimos años los transcurrió instalado en Uruguay, país al que recurrió luego de quebrar su empresa en Argentina -una cadena de salones de peluquería y franquicias que se había transformado en un imperio- y ser investigado por irregularidades financieras.