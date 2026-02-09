Teté Coustarot rompió el silencio y defendió a Roberto Giordano tras las versiones que lo vinculan con Jeffrey Epstein
La conductora minimizó las supuestas transferencias bancarias y esbozó una teoría para explicar los movimientos de dinero
- 2 minutos de lectura'
Luego de que se conociera que el difunto estilista Roberto Giordano habría recibido transferencias bancarias por parte del financista estadounidense Jeffrey Epstein tras la publicación de los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Teté Coustarot decidió romper el silencio y defendió la integridad de quien fuera su compañero de pasarelas durante décadas.
La conductora calificó la información como un “disparate” y desestimó cualquier tipo de relación cercana o comercial entre el peluquero y el pederasta.
“Es un disparate esa relación. Durante los años que hicimos los desfiles nunca estuvo ese señor. Nunca fue mencionado tampoco. Cuando leí, lo que se sabe, que fue a Punta del Este, fue en diciembre, cuando no había desfiles”, afirmó.
La exmodelo, además, dijo que se puso en contacto con el entorno del estilista que organizaba los desfiles para verificar los trascendidos. “Me dicen que nunca hubo una referencia”, subrayó.
Consultada sobre la publicación de una serie de extractos bancarios que puso en evidencia que, en distintas oportunidades, el estilista Roberto Giordano recibió envíos de dinero por parte del pederasta, la mayoría de ellos de US$500, Coustarot lanzó una teoría sobre el motivo por el que podrían haberse dado.
“¿Sabés qué pienso? Que la mujer fue a la peluquería, o alguna mujer, y él pagó. Nada más”, afirmó. “No sé qué pueden pensar con ese tipo de transferencias para hacer toda una historia como la que están haciendo”, concluyó indignada.
Giordano enfrentó diversos frentes judiciales relacionados con su situación patrimonial. En mayo de 2024 fue condenado a tres años de prisión en suspenso por insolvencia fiscal fraudulenta y ocultamiento de bienes, tras declararse culpable en un juicio abreviado.
Sus últimos años los transcurrió instalado en Uruguay, país al que recurrió luego de quebrar su empresa en Argentina -una cadena de salones de peluquería y franquicias que se había transformado en un imperio- y ser investigado por irregularidades financieras.
Otras noticias de Teté Coustarot
Teté Coustarot y Luciano Cáceres, en la conducción. Los Martín Fierro de Cine: un vestido homenaje y la mítica frase que no puede faltar esta noche en la ceremonia
Novedades en los medios. Sale Maratea entra Teté, el Martín Fierro Latino ya tiene canal y hay fecha para el estreno de la serie Yiya
Teté Coustarot e Iván de Pineda en la conducción, Valeria Mazza en la pasarela. Todos los detalles de la Lumière Gala
- 1
Edith Hermida habló tras la contestación de la Oficina de Respuesta Oficial a sus cuestionamientos en lo de Mirtha
- 2
La furia de la China Suárez contra Juariu por una interna del cumpleaños de Magnolia: “De hostigar a una menor no se vuelve”
- 3
El “romance” que no fue entre Eugenia Tobal y el “Pelado” López y que casi termina a los golpes
- 4
De mesero a estrella: Hudson Williams, el actor de Más que rivales, la serie del momento