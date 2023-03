Encontró un hongo cordyceps real y la llaman “paciente cero del apocalipsis” por The Last of Us

escuchar

The Last of Us se volvió un éxito en HBO Max. La serie basada en un videojuego de trama similar se posicionó como una de las más vistas en la plataforma de streaming en Estados Unidos. Sus protagonistas intentan escapar del hongo cordyceps, que cuando infecta a las personas amenaza a la humanidad. Fuera de la ficción, una mujer de Estados Unidos fue nombrada “paciente cero del apocalipsis” luego de que encontró ese mismo hongo en la puerta de su casa.

La mujer, identificada como Gretchen Testa, publicó un video de TikTok en el que se aprecia un árbol infectado por el hongo cordyceps al lado de su residencia. Cabe destacar que esta especie es real. En una secuencia de la serie Planet Earth, de la BBC, incluso puede observarse cómo uno de ellos toma el control de una hormiga. Este clip en el que los insectos parecen “zombis” inspiró el videojuego The Last of Us y también la serie de televisión que sigue el mismo argumento, pero con la humanidad.

Una mujer fanática de los hongos muestra una "hormiga zombi"

Gretchen, conocida tambiéncomo Mushroom Musketeer, encontró una “hormiga zombi” invadida por el hongo. “Hay miles en todos los árboles de la playa, miles”, destacó. La mujer señaló que era posible encontrarlas en el sur de Estados Unidos. Al lado de su casa, vio cómo el hongo tomó a una hormiga de rehén. “Es zombi. Vean que este hongo es muy peligroso para algunas especies de insectos”, siguió.

De acuerdo con la mujer, que es fanática de los hongos, los cordyceps también se puede comer, por lo que ella los cultiva en su sótano y suele ingerirlos en ensaladas o pastas.

Una mujer fanática de los hongos muestra una "hormiga zombi"

En los comentarios, alguien le escribió. “Eso es todo. Encontramos al paciente cero”. Otros usuarios que vieron la serie de TV o participaron del videojuego estuvieron de acuerdo con esta afirmación.

¿Es posible que la infección pase de los hongos a los humanos?

En la ficción, en lugar de las hormigas, el hongo cordyceps pasa a infectar a los humanos y desata una pandemia que pone en riesgo a la sociedad. Con la popularidad del argumento, varios especialistas han respondido si es posible que esto ocurra en la vida real.

El doctor Neil Stone, principal experto en hongos del Hospital de Enfermedades Tropicales de Londres, dijo para la BBC: “Creo que subestimamos las infecciones por nuestra cuenta y riesgo. Ya lo hemos hecho por bastante tiempo y no estamos preparados para enfrentar una pandemia de hongos”.

The Last of Us arrasó en la plataforma de streaming

Asimismo, el año pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una lista de hongos que amenazan la vida, en la que no salieron los cordyceps. Esto porque diferentes expertos coinciden en lo difícil que sería que las personas tengan el efecto de las hormigas zombificadas. La doctora Charissa de Bekker, microbióloga de la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, aseguró: “La temperatura de nuestro cuerpo es simplemente demasiado alta para que la mayoría de los hongos se asienten y crezcan bien”.

En un boletín de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, el profesor asistente Scott Roberts afirmó que aunque una pandemia impulsada por hongos es poco probable, estos pueden ser un peligro real y preocupante para los humanos. En el universo de The Last of Us, el aumento de temperaturas hace que el hongo se adapte a las condiciones del cuerpo humano. Sobre esto, Roberts opinó: “Lo que me preocupa como médico de enfermedades infecciosas es un hongo relativamente nuevo llamado Candida auris (...) se propaga de persona a persona, lo que realmente no se ha reportado antes”. El especialista instó a tener conciencia sobre las infecciones fúngicas.

Solo un puñado de hongos causan enfermedades. De acuerdo con estimaciones de la BBC, matan alrededor de 1,7 millones de personas al año, aproximadamente tres veces más que la malaria.

