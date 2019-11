El abogado aseguró que "no confía en la justicia de Nicaragua" Fuente: Archivo

Juan Darthés fue acusado formalmente por violación agravada a partir de la denuncia de Thelma Fardin. Tras la orden de captura internacional del actor emitida ayer por el juez de Nicaragua, Fernando Burlando, abogado del acusado habló sobre la sentencia y dijo: " Llevar a Juan a un proceso en Nicaragua sería prácticamente quitarle la vida".

El letrado dijo que en la justicia nicaraguense "están lejos de buscar la verdad" y aseguró que "no confía en la justicia de Nicaragua" por que "hay una dictadura". Burlando habló el domingo en El Run Run del Espectáculo, en el canal Crónica HD y aseguró: " Haremos todo lo posible para lograr que en Brasil pueda tener Justicia".

"Lamentablemente está en Nicaragua, donde su presidente está acusado por abuso sexual, donde la misma fiscalía no tomó ningún tipo de medidas. Tranquilamente Juan puede ser el mejor de los chivo expiatorio para mostrar a un país pulcro y sano para definir situaciones", insistió", sentenció el abogado sobre el país centroamericano y sugirió trasladar la denuncia a Brasil, al que describió como un país "normal y neutral".

Sobre una posible extradicion, Burlando afirmó que van a "tomar todas las medidas para establecer que en esta situación de desigualdad y desequilibrio jurídico no pueda afectar a Juan Darthés". Días atrás, Darthés había presentado una carta a través de su abogado en Managua, César Guevara Rodriguez, en la que se negaba a presentarse en la justicia de ese país y se declaraba inocente.

Desde la acusación, el actor se mudó junto a su familia a San Pablo, Brasil, país donde nació y que no cuenta con junto a su familia y no ha regresado a la Argentina. Si bien en Nicaragua, los casos por violación prescriben, y no hay acuerdos entre ambos países que faciliten la extradicion, la denuncia sigue su curso.

Thelma Fardin durante la conferencia de prensa tras el pedido de detención internacional contra Juan Darthés por violación Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

"En este tipo de delitos no se admite otro tipo de posibilidad que la persona denunciada quede privada de su libertad. Era la posibilidad más cierta.", aclaró Burlando sobre la decisión del juez.

Tras la acusación, el abogado habló sobre la situación anímica de su cliente, y afirmó: "Juan está bien, pero nadie está preparado para una noticia de estas características, sobre todo cuando la mentira y la injusticia están presentes. Juan está fuerte para enfrentar una situación jurídica, pero desde el punto de vista ético y humano él está mal".

Darthés podría ser detenido en cualquier momento en Brasil y ya se encuentra circulado por Interpol.