Thelma Fardin y Nico Riera disfrutaron de una velada en Rosario con Ángel Di María y Jorgelina Cardoso

En la previa del partido de los 16avos de final de la Copa del Mundo entre Argentina y Cabo Verde, Nicolás Riera y Thelma Fardin vivieron una noche mundialista y de la mano de uno de los máximos referentes de la historia de la selección argentina. La pareja estuvo en Rosario y compartió una cálida velada con nada más y nada menos que Ángel Di María y su esposa, Jorgelina Cardoso. Hubo charlas, risas y hasta una foto con la Copa del Mundo.

Fue el exCasi Ángeles el que evidenció en sus redes la cena de parejas que compartieron esta semana. “Hermosa cena rosarina”, escribió en sus historias de Instagram, etiquetando a su novia y al matrimonio. Los cuatro posaron abrazados y con amplias sonrisas y, como en el fondo se pudo visualizar claramente exhibida una réplica de la Copa del Mundo resguardada entre vidrios, existe una clara posibilidad de que el encuentro haya tenido lugar en la casa de la familia del campeón del mundo.

Nico Riera y Thelma Fardin compartieron una cena con Ángel Di María y Jorgelina Cardoso en Rosario (Foto: Instagram @nico_riera)

Desde hace un año, Di María, Cardoso y sus dos hijas, Mía (13) y Pía (8), viven de manera permanente en Rosario. Tras finalizar su contrato en el Benfica y luego de haber dado un paso al costado de la selección argentina tras el bicampeonato en la Copa América 2024, el delantero decidió regresar a casa y vestir la camiseta de Central.

Si bien está físicamente lejos de la selección mayor, “Fideo” sigue acompañando incondicionalmente. “Hoy arranca una nueva ilusión y solo quiero decirles con la mano en el corazón que estamos con ustedes hasta el fin del mundo. Sé lo que se siente estar ahí y ahora sé lo que siente ser solamente un hincha”, escribió en la previa del debut frente a Argelia. “Los quiero mucho y vamos por todo. ¡Vamos Argentina!”, cerró como un fan más.

Ángel Di María alentó a la selección argentina desde Rosario en el partido frente a Cabo Verde (Foto: Instagram @angeldimariajm)

El futbolista siguió al equipo durante todos los partidos. Al de 16avos frente a Cabo Verde lo vio junto a sus compañeros de Rosario Central durante la concentración. “¡Vamos!”, comentó en la previa y, tras los 120 minutos de puro sufrimiento, celebró la victoria por 3 a 2 y el pase a los octavos de final. “Todos juntos, ¡Vamos!“, festejó. El próximo desafío de la selección argentina es el martes 7 de julio a las 13 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta frente a Egipto por un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo.