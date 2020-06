Jas Waters formaba parte del equipo de guionistas de la exitosa serie desde 2017. Su muerte fue confirmada como un suicidio Crédito: Twitter Jas Fly

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de junio de 2020 • 17:50

Jas Waters, de 39 años, formaba parte del equipo de guionistas de la exitosa serie This is us al que se había incorporado en 2017. Anteriormente había trabajado en Kidding , una serie de 2018 protagonizada por Jim Carrey; en The Breaks , una historia sobre hip hop de 2017 y en el reality show The Gossip Game , entre otros programas. Además, desde 2012 escribía una columna en el sitio de música Vibe.

Su muerte sucedió el pasado martes 9 de junio . El forense de Los Ángeles asignado al caso confirmó que la causa de su fallecimiento fue un suicidio.

Conmocionados por el triste acontecimiento, el equipo de NBC y de la serie protagonizada por Mandy Moore escribió en Twitter: "La familia #ThisIsUs quedó devastada al enterarse del fallecimiento de Jas Waters. En el tiempo que compartimos, Jas dejó su huella en nosotros y en todo el show. Era una narradora brillante y una fuerza de la naturaleza. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos. Ella era una de nosotros. RIP @JasFly ".

Jas Waters fue parte del equipo de guión desde 2017, cuando la serie se convirtió en un clásico dramático Crédito: NBC

Dan Fogelman, el creador de This is us , publicó su propio mensaje en un tuit: "Esta noticia me dejó sin aliento. Jas era absolutamente brillante y aún tenía muchas historias que contar. Dejó una marca indeleble en nuestro programa. Se me rompe el corazón al pensar en sus seres queridos. RIP @JasFly ".

La escritora había heredado de su padre la pasión y el amor por el cine y la televisión . Cuando era niña, todos los domingos iban a ver una película juntos. No tuvo una infancia ni tampoco una adolescencia fáciles. Fue criada por su abuela y por su papá. Hasta los 16 años durmió en una cama plegable que compartía con la abuela.

En una entrevista de 2018 con el sitio especializado en cine y televisión de África, Shadow and Act , Jas se describió a sí misma como una persona muy audaz: "Siempre fue el plan para mi vida, incluso antes de darme cuenta. Mil millones de cosas conspiraron para que yo llegara donde estoy ahora. Me crié en un hogar de ancianos. Nunca tuve una vida tradicional o predecible". Amigos, colegas, actores, técnicos y realizadores lamentaron su desaparición a través de las redes sociales.

En su último tuit del pasado 8 de mayo escribió una intrigante frase. Algo así como "algunas cosas malas te cambian".

Para pedir ayuda

Centro de Asistencia al Suicida (CAS): 135 línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires o (011) 5275-1135 todo el país www.casbuenosaires.com.ar ; SOS Un Amigo Anónimo: (011) 4783-8888, de 9 a 19 www.sosunamigoanonimo.com.ar ; Más información: www.suicidioadolescente.com.ar