Milo Ventimiglia y Mandy Moore en This Is Us, serie familiar de gran cantidad de episodios para maratonear en época de cuarentena

Milagros Amondaray
21 de abril de 2020 • 17:45

Como contracara de las recomendaciones de producciones cortas para maratonear en un solo día , aquí hacemos un repaso por cinco ficciones que, en tiempos de cuarentena por la pandemia de coronavirus, cuentan con muchas temporadas para ir administrando a lo largo de los días en diversos servicios de streaming.

Asimismo, te contamos cuántas horas necesitás para poder ver cada una de las siguientes series.

*VEEP (HBO Go)

Veep Crédito: HBO

Quienes hayan visto los largometrajes de Armando Iannucci In The Loop y The Death of Stalin (disponible en Amazon Prime Video) sabrán que el realizador británico es un maestro de la sátira, y que la política es definitivamente el nicho en el que mejor se mueve. Veep fue concebida por el showrunner y guionista en 2012 , y comenzó, como su título lo indica, como la historia de la ambiciosa Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus, en una actuación descomunal, que le valió nada menos que seis premios Emmy consecutivos), la vicepresidenta de los Estados Unidos que intenta conseguir la atención del jefe de Estado y no quedar relegada en los márgenes. A medida que la historia avanza, Selina va adquiriendo mayor poder, solo para luego perderlo, y así sucesivamente, en un loop interminable.

Para Iannucci, ese micromundo es todo un gran absurdo, con individuos sin escrúpulos que negocian según sus propios intereses, con poco espacio (o nulo, diríamos) para la convicción personal. Si bien cuando el showrunner abandonó el barco y fue reemplazado por David Mandel, Veep perdió un poco su esencia, se repuso con una excelente temporada final, una mirada mordaz sobre la muerte, la (in)trascendencia y la velocidad con la que la "rosca" política hace y deshace, con el ciudadano como mero espectador de un escenario con códigos que lo exceden por completo.

Número de temporadas: 7

7 Cantidad de capítulos: 65

65 Tiempo requerido para verla completa: 4 días, en jornadas de ocho horas (aproximadamente)

Julia Louis-Dreyfus habla sobre la última temporada de Veep - Fuente: YouTube 02:33

Video

* THIS IS US (Flow y DIRECTV Go)

This Is Us Crédito: NBC

This Is Us camina una fina línea entre lo emocional y lo sensiblero y siempre, en cada una de sus largas temporadas, sale airosa . Creado en 2016 por Dan Fogelman, este drama familiar podría ser definido a partir de frases hechas como "una producción sobre la vida misma", "la serie ideal para llorar", y otras etiquetas similares. Lo curioso es que esos clichés no solo se aplican a la perfección en este caso, sino que tampoco van en detrimento de su calidad. El mérito, aquí, es de la perfecta construcción de los guiones -que se mueven siempre en diferentes líneas temporales, y que se reservan golpes de efecto bien dosificados-, y de un elenco excepcional, desde los protagonistas a quienes hacen breves intervenciones secundarias. This Is Us parte de una dolorosa premisa: la muerte de Jack Pearson (Milo Ventimiglia), el patriarca de esa encantadora familia, que tendrá un efecto indeleble en los demás, incluso décadas más tarde del momento de su fallecimiento.

Fogelman hace un gran trabajo al mostrar cómo el duelo no es un proceso tan sencillo de racionalizar y, en sintonía con esto, pone el foco en Rebecca (Mandy Moore), viuda de Jack; y en sus tres hijos, Kevin, Randall y Kate, quienes no pueden evitar pensar en su padre constantemente, incluso en circunstancias que toman desprevenido al espectador. De todas formas, más allá de Jack, este drama también aborda cómo la relación entre los hermanos no es idílica, decisión que apunta a que el interlocutor se identifique con alguna de las tantas subtramas que la serie narra con una sensibilidad que milagrosamente elude la manipulación.

Dato: This Is Us fue renovada por la cadena NBC para tres temporadas más, así que es momento para ponerse al día con las vivencias de la familia Pearson, en el pasado, presente y futuro.

Número de temporadas: 4

4 Cantidad de capítulos: 72

72 Tiempo requerido para verla completa: 12 días, en jornadas de seis horas

This Is Us - Trailer cuarta temporada - Fuente: YouTube 01:09

Video

*BREAKING BAD (Netflix)

Breaking Bad

A esta altura, Breaking Bad es un universo en sí mismo. El drama, uno de los más aclamados de la historia televisiva, fue creado en 2008 por el brillante Vince Gilligan (inspirado por el posible resultado de la fórmula Mr. Chips + Caracortada + el género western como influencia), y duró cinco temporadas, todas ellas perfectamente construidas . Si hay algo que caracteriza al showrunner, director y guionista es su naturaleza obsesiva. Cada detalle (aparentemente inocuo) vertido en Breaking Bad cumple un propósito, y esa premisa en la que se basó es solo la punta del ovillo, el punto de partida de una historia apasionante llena de aristas, y con personajes de una complejidad indiscutible. Walter White (Bryan Cranston) es un profesor de química que padece cáncer, y que encuentra en la construcción de un imperio de la metanfetamina el incentivo para sentirse necesitado, idolatrado, vivo. Por otro lado, Gilligan tomó la decisión correcta cuando no "descartó" al personaje de Jesse Pinkman (Aaron Paul) como iba a hacer originalmente, ese joven adicto y exalumno de Walter que lo ayuda en la distribución del producto.

De todas maneras, Breaking Bad es mucho más que eso, y hasta podríamos aseverar que ese imperio de la droga es una excusa para hablar de la permanente insatisfacción del ser humano, y de cómo cada paso que se da saca a la luz la verdadera esencia. Gilligan diserta sobre estos mismos temas en El Camino, el film sobre Jesse Pinkman que escribió y dirigió; y especialmente en el spin-off Better Call Saul, precuela focalizada en el abogado de Walter, Saul Goodman (Bob Odenkirk) , un drama del que no se esperaba mucho y que, a una temporada de su final, superó a su serie madre.

El Camino y Better Call Saul también pueden verse en Netflix.

Número de temporadas: 5

5 Cantidad de capítulos: 62

62 Tiempo requerido para verla completa: 8 días, en jornadas de ocho horas (aproximadamente)

Aaron Paul resumió las cinco temporadas de Breaking Bad en dos minutos y medio - Jimmy Kimmel Live 04:02

Video

*THE HANDMAID'S TALE (Flow)

The Handmaids Tale

Quizá sea complejo recomendar una maratón de The Handmaid's Tale por la crudeza del material de base -la enorme novela de Margaret Atwood-, pero es sin dudas una experiencia necesaria, sobre todo al extrapolarla al mundo actual, y observar hasta qué punto el drama de Bruce Miller va teniendo menos rasgos distópicos cuando dialoga con el presente. La primera temporada de la serie es descomunal, y comienza de manera frenética, como una experiencia inmersiva . En una tensa secuencia, la primera de muchas, June (Elisabeth Moss) escapa con su marido y su hija de una persecución, pero termina siendo secuestrada y adoctrinada en la República de Gilead, el escenario donde un régimen totalitario emplea a las mujeres como vehículos para tener hijos, que luego serán entregados a matrimonios de las altas esferas, en medio de un contexto donde la tasa de natalidad es baja y las "criadas" son consideradas instrumentos para la concepción.

Uno de los puntos más dolorosos de la serie es el ritual en el que esas mujeres son sometidas a los "comandantes", y el contraste con "la otra vida", esa que tuvieron que dejar atrás, perdiendo por completo su identidad, desde su nombre hasta la posibilidad de alzar sus voces. Eventualmente, las criadas se van rebelando con June como líder -aunque lógicamente se trata de una lucha colectiva-, quien gana y pierde fuerza en una batalla por la que está dispuesta a dar su vida. Si bien el trabajo de Moss es brillante, rescatamos también la interpretación de la ex Gilmore Girls Alexis Bledel como Emily, uno de los personajes femeninos mejor construidos.

The Handmaid's Tale fue renovada para una cuarta temporada, y tendrá su secuela , Los testamentos, también basada en la flamante novela de Atwood .

Número de temporadas: 3

3 Cantidad de capítulos: 36

36 Tiempo requerido para verla completa: 6 días, en jornadas de 6 horas

Trailer 3ra temporada: The Handmaid´s Tale - Fuente: YouTube 00:44

Video

*THE GOOD PLACE (Netflix)

The Good Place Crédito: NBC

La suprema comedia -aunque es complejo catalogarla en este género- de Michael Schur (el cocreador de Parks and Recreation) es una de esas producciones que podrían pasar inadvertidas, aquellas que cuentan con el aval crítico pero que necesitan del "boca en boca" para cosechar una audiencia masiva. Podríamos decir que la serie nos muestra la llegada de Eleanor Shellstrop (Kristen Bell, en su mejor papel televisivo después de Veronica Mars) al "buen lugar", es decir, al cielo. También podríamos decir que allí la recibe Michael (Ted Danson, excelente, como todo el cast), el arquitecto del espacio, quien la pone en contacto con otros individuos (Chidi, Tahani y Jason) que murieron, como ella, en circunstancias absurdas (los flashbacks merecen un reconocimiento aparte).

Sin embargo, The Good Place es inclasificable, inconmensurable, una obra maestra a nivel guion que nos hace cuestionar nuestro lugar en el mundo, los errores cometidos, cómo concebimos la vida después de la muerte, y tantas cosas más. Ese equilibrio entre lo hilarante y lo reflexivo , hay escenas tan logradas en el plano emocional que durarán en la retina por mucho tiempo, es notable, como lo es el final de la serie, titulado apropiadamente "Whenever You're Ready/"Cuando estés listo", uno de los mejores episodios que ha dado la TV en mucho tiempo, una experiencia inolvidable que toca todas las fibras y conmueve a medida que se nos recuerda la evolución de esos entrañables personajes .

Número de temporadas: 4

4 Cantidad de capítulos: 53

53 Tiempo requerido para verla completa: 3 días, en jornadas de 6 horas (aproximadamente)

The Good Place - Fuente: YouTube 02:20

Video