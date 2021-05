This Way Up: otra inteligente comedia británica al estilo Fleabag

This Way Up (Reino Unido/2019). Creadora: Aisling Bea. Elenco: Aisling Bea, Sharon Hogan, Indira Varma, Tobias Menzies, Aasif Mndvi, Dorian Grover, Kadiff Kirwan. Estreno: los jueves, a las 22.30 por OnDirecTV (luego disponible en DirecTV Go). Nuestra opinión: muy buena.

La histriónica comediante irlandesa Aisling Bea pone su rostro y su sello a una de las recientes producciones británicas que parece sumarse al nuevo rumbo de la comedia contemporánea. Estrenada originalmente en Channel 4, luego importada a Estados Unidos vía Hulu y ahora disponible en nuestro país a través de DirecTV, This Way Up explora los contornos de la crisis personal de una mujer de alrededor de 30 años como eje de las situaciones más divertidas y al mismo tiempo profundamente devastadoras.

Aine (Aisling Bea) ha atravesado una “pequeña” crisis nerviosa, el fantasma de un intento de suicidio y una temporada en rehabilitación que se corona en un diálogo ingenioso con la recepcionista del establecimiento sobre minibares y jacuzzis. Todo ello transcurre en el primer episodio –ya tiene una segunda temporada confirmada– que funciona como presentación del personaje y que al mismo tiempo establece la relación más importante de su vida, la que la une a su hermana mayor Shona (Sharon Hogan). Es ese vínculo, que trasciende los fracasos amorosos de Aine, su sensación de orfandad, su humor abrupto e incómodo, el que va a definir su rumbo en el mundo.

Si todo esto les suena demasiado a Fleabag, la célebre creación de Phoebe Waller-Bridge, estarán en lo cierto. Pero lo que define a la personalidad de Aisling Bea como comediante y creadora no tiene que ver tanto como la ruptura de ciertas claves de la comedia sino con la apropiación de esas nuevas coordenadas en un universo propio. Bea consigue una serie de perfil más político, explorando la condición de irlandesa de Aine, su relación con los mandatos religiosos, su tarea como profesora de inglés para inmigrantes, su humor corrosivo sobre el Brexit y la creciente xenofobia que atraviesa a Europa.

Tobias Menzies y Aisling Bea en This Way Up.

Lo interesante de la serie es la conquista de un tono eufórico, sostenido en la verborragia y persistente inadecuación del personaje, sin dejar de lado su soledad existencial, esa que parece seguirla a todos lados. Ya sea en el aula con sus alumnos extranjeros, en su nuevo trabajo como tutora de un niño francés que ha perdido a su madre, como en la entrañable relación que la une a Shona, Aine nunca mira a los otros personajes por encima, ni tampoco es cómplice del espectador a través del guiño, sino que se limita a echar mano al humor como una coraza frente a ese mundo que se torna demasiado incomprensible.

Por último, This Way Up, un poco a la manera de Catastrophe, otra serie inglesa reciente, creada justamente por Sharon Hogan y olvidada entre la marea de ficciones contemporáneas, retrata la cultura de su país desde localismos más específicos que en el caso de Fleabag. Esto la hace menos universal pero más permeable a ese entorno particular, que no solo define el humor sino los traumas que encarna el personaje. En ese camino, Aisling Bea consigue una voz auténtica y suma su talento al panorama contemporáneo de la nueva comedia británica, que parece transitar su mejor momento.