This Way Up, Sex Education o Catastrophe: la nueva comedia británica es bastante más que Fleabag

Con restricciones de temperamento, presupuesto y cantidad de capítulos, las series británicas siempre han preferido un trabajo “de orfebrería” sobre sus personajes, inclinándose por dominar como pocos la intersección entre dolor y humor. Si bien Phoebe Waller Bridge (Fleabag) es sin dudas la creadora más importante surgida en los últimos años en Gran Bretaña, varios estrenos recientes, como This Way Up, de Aisling Bea; Sex Education, de Laurie Nunn; Catastrophe, de Sharon Horgan y Rob Delaney y varios otros títulos son altamente recomendables para almas sensibles.

De esto hablan Dolores Graña y Natalia Trzenko en este episodio de A pedido del público, nuestro podcast semanal con recomendaciones de series.

Sex Education - Segunda temporada - Trailer - Fuente: Netflix

