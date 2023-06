Tini Stoessel mostró su exigente entrenamiento de cara a la nueva gira y Rodrigo De Paul no se guardó elogios

escuchar

Cada vez falta menos para que Tini Stoessel comience su gira de conciertos en España y este miércoles sorprendió a sus más de 20 millones de seguidores con la exigente rutina que lleva adelante para sus shows.

La cantante pop argentina lleva adelante una estricta preparación para la serie de conciertos que dará este mes. En el último video publicado en su cuenta personal de Instagram, Tini muestra cómo lleva adelante distintos ejercicios de fuerza, ensayos de canto y coreografías: todos en compañía de su equipo de coaches que la guían constantemente. A todo esto lo lleva adelante con un gran outfit urbano que da cuenta de que la artista no deja su glamour de lado ni para hacer ejercicio.

La preparación de Tini Stoessel para los conciertos en España

“España faltan tres días para que arranque la gira. La Coruña nos vemos este sábado”, escribió en el pie de la publicación que tenía su canción “Las Jordans” de fondo. La Coruña, Córdoba, Barcelona, Murcia son algunos de los lugares donde la cantante argentina hará sus primeras presentaciones a fines de junio y principios de julio.

Por su parte, Rodrigo De Paul, fiel a su romanticismo, aprovechó la ocasión para dedicarle unas tiernas palabras en la caja de comentarios. “Sos muy increíble”, escribió y automáticamente se llenó de likes por parte de los fanáticos de la pareja.

Desde hace tiempo, Rodrigo y Tini se convirtieron en una de las parejas más populares del país y esto es gracias a los logros que cada uno obtuvo en su rubro. Él como campeón del mundo con la selección argentina, entre otras cosas, y ella por la cantidad de canciones que pusieron a bailar a los jóvenes.

Más allá de esto, lo cierto es que esa fama se potenció a partir de la formación del vínculo y, probablemente, se los vea a ambos juntos cuando Tini Stoessel viaje a España a dar sus espectaculares shows.

Rodrigo De Paul reveló el apodo que usa con Tini Stoessel en la intimidad

En una historia que compartió en su cuenta de Instagram, Rodrigo De Paul dejó ver el cariñoso apodo que le puso a Tini Stoessel. Su aparición en la plataforma fue para compartir una imagen de la artista, quien lució un look muy canchero. Sobre el contenido, le dedicó un mensaje en el que incluyó el sobrenombre que usa para ella en la intimidad.

La historia que compartió Rodrigo De Paul en la que reveló su tierno apodo para Tini Stoessel Instagram @rodridepaul

La imagen compartida en la story de De Paul la deja ver a Tini, quien lució un look de invierno con un gorro crochet, como los que suele usar en diversas ocasiones. Más allá de la foto, el volante del Atlético Madrid también incluyó un breve mensaje que fue una relevación para muchos fanáticos. “Hola, Titi”, escribió junto con un emoji de corazón. De esa manera, dio a conocer públicamente el apodo que le puso a la intérprete de “La Triple T”.

Esa situación ocurrió poco después de que el futbolista tomó mucha notoriedad por su particular cambio de look. Mientras la selección argentina se encontraba en China, en la previa a los partidos que disputó ante Australia e Indonesia, De Paul no pasó desapercibido.

LA NACION