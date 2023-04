El tierno gesto de Pampita Ardohain con un grupo de niños sanjuaninos fanáticos de Tini Stoessel

escuchar

Durante su visita a San Juan, Carolina “Pampita” Ardohain tuvo un enorme gesto con fanáticos de Tini Stoessel. Al enterarse de que un grupo de chicos eran admiradores de la actriz y cantante, decidió realizar una videollamada con ella para que pudieran verla. El tierno momento en el que todos saludan quedó registrado en una filmación que compartió en sus Stories de Instagram.

Desde hace años, Pampita es una de las figuras más reconocidas en el mundo del espectáculo argentino. Gracias a sus distintos trabajos televisivos y su presencia en las redes sociales, la modelo y conductora logró construir una popularidad enorme.

En las plataformas, además de imágenes en producciones deja ver también intimidades de su vida personal y profesional. En ese contexto, no es extraño verla con sus hijos o junto a su marido, Roberto García Moritán, con quien disfruta distintas situaciones. Justamente eso fue lo que ocurrió en este caso, cuando le cumplió el sueño a un grupo de admiradores de Tini.

El encuentro se dio en el marco de una recorrida que realizó el legislador de la ciudad de Buenos Aires por el país. En este caso, la agenda llevó a la pareja a San Juan, donde ambos visitaron la producción de maicenas caseras que se lleva a cabo en el Hogar de Damas. Allí, la modelo mostró imágenes de todo lo generado y llamó a sus seguidores a que compren por una causa solidaria.

En otra historia posterior, también se fotografió junto a varios de los niños del hogar, que muy sonrientes posaron junto a ella de frente a la cámara. Justamente mientras charlaba con ese grupo, descubrió un sueño que tenían. Todos ellos eran fanáticos de Tini y de su música. Para aprovechar la oportunidad de cumplirles un sueño, la conductora llevó a cabo una videollamada que para los pequeños será un recuerdo imborrable.

Según lo que dejó ver en un breve video que dura solamente unos segundos y lo que escribió sobre la grabación, relató cómo fue la situación. “Ellos aman a Tini Stoessel, así que la llamamos”, escribió sobre el video. Bajo el grito de “¡Hola, Tini”, los pequeños levantaron su mano y saludaron con la palma a la artista, que del otro lado de la llamada presenciaba la escena desde su celular.

Al ser una historia y no una publicación del feed, no se conoce públicamente cuál fue el alcance que tuvo la tierna escena. Sin embargo, es de esperar que no haya pasado desapercibida para nadie dentro de la plataforma, dada la popularidad de la involucrada. Solamente en Instagram, tiene más de 7.500.000 seguidores.

Respecto de su rol de compañera dea Moritán, hace algunos días su marido reveló en diálogo con LN+ cómo se siente su pareja con su carrera política. “Por momentos, le tiene mucho respeto. Respeto en el sentido de que se da cuenta de que este es un terreno de arenas movedizas. Pero está muy orgullosa con lo que hago”, expresó. A su vez, aseguró que Pampita siente admiración por su proyecto social: “Eso es lo que la entusiasma a ella. Que me haya metido para solucionar los problemas de los argentinos”.

