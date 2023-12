escuchar

Tras el anuncio de su ruptura en agosto pasado, los rumores de reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvieron a florecer, sobre todo por la dedicatoria del futbolista luego del triunfo del seleccionado argentino contra Brasil. En esa ocasión, se lo pudo ver con el pelo teñido de rubio, muy similar al nuevo color de la cantante pop. Sin embargo, ella nunca se queda quiera y este sábado sorprendió a todos con el nuevo retoque que le hizo a su look.

Los miles de seguidores de la ex pareja se ilusionaron con una posible vuelta entre ambos, luego de que se diera a conocer que su ruptura fue en los mejores términos y por una cuestión de agenda y distancia. Pero todo se maximizó cuando Rodrigo De Paul declaró tras la victoria contra Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas: “Quiero agradecerle a esa persona, que la quiero mucho. Espero que haya visto el partido y esto también es para esa persona”.

Martina “Tini” Stoessel, por su parte, no hizo alusión a aquella declaración y se enfocó totalmente en su carrera musical. Recientemente, presentó una colaboración junto a Emilia Mernes, “La original”, y al ritmo de esta canción, la artista dejó boquiabiertos a sus seguidores con un baile compartido en su cuenta de Instagram en el que mostró su radical cambio de look.

En el mismo se la ve con una larga melena en rubio platino. “Mi rubia preciosa”, escribió Emilia Mernes en la publicación. Este detalle no pasó desapercibido por los seguidores: el look de Rodrigo De Paul se asemejó al de Tini Stoessel. “Es el mismo estilo”; “¿Será que volvieron?”, fueron algunos de los comentarios en la caja de comentarios.

El nuevo look de Tini Stoessel Instagram: @tinistoessel

Sin embargo, ese estilo duró poco. Este sábado, Tini Stoessel redobló la apuesta cuando dio a conocer su nuevo corto de su pelo a través de una publicación de Instagram y un video en las historias.

En la caja de comentarios, la influencer Julieta Puente escribió: “Ahí es cuando todas queremos ir a hacernos el mismo corte, porque a ella le queda bombísima y quedamos terriblemente”.

En el mismo espacio, miles de seguidoras elogiaron el look final de su rubio platinado.“Estás muy bomba”; “Estás más preciosa que nunca”; “Cada semana un look nuevo, la que puede, puede”; “Me cae mal la gente que viene a criticar su look cuando se le ve divino. No sean envidiosos, a ustedes les queda re mal el que traen ahora mismo y Tini ni nadie les dice nada”, fueron algunos de los mensajes.

La publicación llegó a medio millón de likes en cuatro horas. Además, en sus historias también mostró cómo le quedó durante su visita a la peluquera.

El motivo por el que Rodrigo De Paul le habría dedicado su triunfo contra Brasil a Tini Stoessel

El 21 de noviembre, el conjunto albiceleste se enfrentó a Brasil en el Maracaná, en un partido que culminó 1-0 con el gol de cabeza de Nicolás Otamendi. Al finalizar, Rodrigo De Paul dedicó la victoria a “una persona” a la que aseguró querer “mucho”. Al instante, los rumores circularon acerca de que podría tratarse de una reconciliación con Tini Stoessel.

Posteriormente, en Mañanísima (eltrece), revelaron el motivo por el que el futbolista le habría dedicado su triunfo a la cantante. “Lo que me dicen es que ella tiene problemas con sus padres, como que había algún tema con ellos”, advirtió Diego Ramos. Y siguió: “Las palabras de él son como un guiño especial a Tini”.