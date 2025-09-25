Tini Stoessel sumó una fecha para su festival Futttura: cuándo es y cómo sacar las entradas

Después de agotar las primeras siete funciones de Futttura, el espectáculo más ambicioso de su carrera, Tini Stoessel anunció una nueva fecha para el festival que marcará un antes y un después en su trayectoria musical. El show, que tendrá lugar durante los meses de octubre y noviembre, fue confirmado a través de sus redes sociales, donde la artista compartió además un adelanto exclusivo del detrás de escena que se encuentra preparando con mucho detalle.

“¡Qué alegría contarles que se agrega una nueva fecha! Nos vemos el 15 de noviembre en Futttura, mis amores. No se dan una idea de lo que estamos armando, ¡Dios mío!”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram, junto a un video donde se la ve ensayar con su equipo, hablar frente a cámara de sus ilusiones ante esta performance y abrazar a su más grande ídolo, su papá, Alejandro Stoessel. La publicación se volvió viral en cuestión de minutos, con miles de comentarios de fanáticos emocionados que celebraron la noticia.

Así anunció Tini Stoessel su nueva función en Tecnópolis

Pensado como una experiencia inmersiva de jornada completa, Futttura promete un recorrido por todas las etapas de la carrera de Martina Stoessel: desde sus inicios en el pop latino hasta su faceta más experimental. La artista adelantó que el espectáculo incluirá múltiples escenarios, actividades para fans y un despliegue técnico sin precedentes. Además, confirmó que cada fecha del festival será única, con variaciones en el repertorio y sorpresas especiales.

En total, más de 200 mil personas podrán disfrutar del show de Tini Stoessel (Foto: Instagram @tinistoessel)

Las entradas para la nueva fecha del 15 de noviembre estarán disponibles a partir de este jueves 25 de septiembre a las 10:00 AM a través de la plataforma Fullticket. Debido a la alta demanda de las funciones anteriores, se espera que esta nueva tanda también se agote rápidamente.