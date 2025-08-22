Qué dijo Tini Stoessel cuando le preguntaron si le gustaría ser madre

Tini Stoessel se encuentra en un momento de gran exposición mediática por su regreso a la actuación y su reconciliación amorosa. En medio de rumores de compromiso con el futbolista Rodrigo De Paul, la cantante habló abiertamente sobre un anhelo personal que estuvo latente y que ahora resurge con fuerza.

Las declaraciones de Tini Stoessel sobre la posibilidad de ser madre

Tini Stoessel habló de su deseo de ser madre

Tini Stoessel se encuentra en un momento profesional muy activo. La artista acaba de estrenar la serie Quebranto, donde comparte elenco con Jorge López y Martín Barba. Durante una entrevista en México, donde promocionaba la nueva producción de Disney +, respondió a la pregunta sobre si le gustaría ser madre con un rotundo “Me encantaría ser mamá”. La artista profundizó en sus sentimientos y explico que este deseo siempre estuvo presente en su vida, aunque en algún momento se había atenuado. “Toda mi vida, siempre dije que me encantaría, la verdad, tener esa posibilidad y esa oportunidad. En un momento de mi vida como que se me apagó pero no por algo malo. La realidad es que este año como que volvió a florecer algo en mí y lo tengo muy presente y me encantaría”, confesó.

De Paul y Tini Stoessel tras su reconciliación

Los rumores de compromiso entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La declaración de Tini Stoessel se da en un contexto de fuertes rumores de compromiso con Rodrigo De Paul. La pareja, que retomó su relación después de una breve separación, es objeto de especulaciones sobre una posible boda. La cantante incluso lució un anillo con un diamante ovalado en su mano izquierda, lo que alimentó aún más las versiones de un futuro matrimonio.

El llamativo anillo que lució Tini Stoessel

Si bien ni Stoessel ni De Paul confirmaron los rumores, la panelista Candela Mazzone reveló en el programa LAM que la boda podría celebrarse en la Argentina, en el predio El Dok Haras, el mismo lugar donde celebraron Oriana Sabatini y Rodrigo De Paul, ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, entre el 16 y el 20 de diciembre.

“Voy a abrir el rango de día, la idea sería para la segunda quincena de diciembre y antes de las Fiestas. A mí me dicen los días entre el 16 y el 20. Me la jugaría por el 18 y utilizo el potencial porque reservar fechas con una agenda como la de un jugador de fútbol es un poco más difícil”, sostuvo Mazzone.

Martina Stoessel se casa en diciembre con Rodrigo De Paul

Pepe Ochoa, por su parte, agregó detalles sobre el lugar elegido para la celebración: “El lugar te ofrece todo y tenés una capilla. El precio no baja de los 150 mil dólares y es un lugar bárbaro. El nivel es espectacular y los servicios que vos podés contratar como catering son uno o dos, que son los mejores del país”.

La lista de invitados a la supuesta boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul incluiría a destacadas personalidades del mundo del espectáculo y el deporte. Entre los nombres que se mencionan se encuentran Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Leandro Paredes y Camila Galante, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Chris Martin, Stefi Roitman y Ricky Montaner, Emilia Mernes y Duki, Lele Pons, Lola Índigo, Nicki Nicole y Tiago PZK.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.