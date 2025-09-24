Tini Stoessel reveló detalles de Futttura, su festival que llega en octubre: “Me atraviesa por completo”

Oficialmente, comenzó la cuenta regresiva para uno de los eventos musicales más esperados del año: la vuelta de Martina “Tini” Stoessel a no uno sino tres escenarios. Con Futttura, su festival, promete una experiencia llena de nostalgia, sorpresas y emociones, puesto que recorrerá sus 15 años de carrera, con las canciones que marcaron cada etapa. Tiene siete fechas confirmadas en el predio de Tecnópolis con localidades agotadas. Ahora, a un mes del primer show, la cantante dio detalles de cómo será la propuesta que tiene preparada para sus fanáticos.

El martes 23 de septiembre, Tini Stoessel sorprendió a sus 21.6 millones de seguidores de Instagram al abrir una cajita de preguntas para responder dudas sobre Futttura y lo primero que anticipó fue que habrá muchas sorpresas. Una de las principales consultas fue el tema de los outfits, puesto que a los fanáticos les encanta vestirse según el dress code que proponen sus ídolos. Ante esto, la cantante explicó: “Son muchas eras y muchas etapas. Siento que lo que más quiero es que sean libres y que vayan como quieran. Entiendo que Futttura tiene esto de lo plateado, de los colores más oscuros, negro... -no quiero spoilear mucho lo que voy a usar- pero la realidad es que voy a ir pasando por varias etapas. Entonces también si hay alguna con la que se sientan identificados, bienvenido sea”.

Tini Stoessel se presenta con Futttura en Tecnópolis el 24, 25 y 31 de octubre de 2025 y el 1, 2, 7 y 8 de noviembre (Foto: Instagram @akemusic)

En cuanto a la duración del show, dijo que se preparen mentalmente porque va a ser muy largo. “Se recorren muchos momentos, son muchas canciones y más o menos van a ser tres horas“, afirmó. Asimismo, dijo que próximamente estarán disponibles los horarios de apertura de puertas e inicio del concierto, puesto que además de la presentación en vivo, habrá distintas experiencias para disfrutar en Tecnópolis. A su vez, adelantó que en breve habrá anuncios sobre la transmisión del show en una plataforma de streaming, para que quienes no puedan asistir, puedan seguirlo desde sus casas.

La cantante anticipó que habrá artistas invitados durante sus shows en Tecnópolis (Foto: Instagram @tinistoessel)

La intérprete de “Cupido” no dudó en vociferar el impacto emocional que tiene este evento en su vida y el compromiso y amor con el que tanto ella como su equipo lo preparan . “No sé si hay algo que me emocione más, me emociona todo, la verdad. Primero y principal volver, estar arriba del escenario, compartir con ustedes, volver a verlos. Este show en particular revuelve muchas emociones, volver a cantar canciones que hace tanto tiempo no canto y a esta edad... También vernos a muchos de nosotros cantándolas a esta edad, después de tanto tiempo. Mucha gente no pudo ver Un mechón de pelo en vivo y es un show que me atraviesa por completo. Todo lo que sucede, el amor, el trabajo que le estamos poniendo, los bailarines, la cantidad de sorpresas que hay en el show. Todo es muy emocionante“, se sinceró.

Asimismo, afirmó que la preparación para los shows es en todos los aspectos, tanto espiritual como mental y físicamente. A diario tiene ensayos coreográficos y vocales, va a yoga y también entrena. Además, está enfocada en tener una buena alimentación y en ir a fisioterapia. “La gente que amo, que me está acompañando, mi equipo increíble que lo está dando todo, mis amigas y mi familia. La verdad que en todos los aspectos estoy muy centrada en esto”, sostuvo.

Tini Stoessel anticipó cómo será Futttura

En esa misma línea, durante el intercambio con sus fanáticos, reveló más detalles de lo que esperar en Futttura. Si bien previamente se anunció que serían tres escenarios, ahora la intérprete confirmó que el diamante de “Como quieres”, canción de Violetta, formará parte del show. También confirmó que habrá artistas invitados y cuando le preguntaron si presentaría alguna canción inédita, no respondió en palabras, pero su expresión de picardía fue un rotundo sí. También indicó que durante el festival habrá merchandising, por lo que quienes asistan podrán comprar productos temáticos, desde remeras hasta accesorios y pósters, entre otras cosas.

La cantante confirmó que habrá merchandising para comprar durante el festival (Foto: Instagram @tinistoessel)

Por último, hizo dos anuncios que emocionaron aún más a su público. Le preguntaron si iba a sacar más fechas, a lo que decidió responder con muchos puntos suspensivos y signos de exclamación y un video en blanco y negro de los ensayos. De esta manera confirmó que hará un tour con Futttura, aunque no precisó fechas y lugares.

Futttura, el festival de Tini Stoessel tendrá lugar en Tecnópolis el 24, 25 y 31 de octubre de 2025 y el 1, 2, 7 y 8 de noviembre.