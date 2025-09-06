La reacción de Camila Homs cuando le preguntaron por la posible boda de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Camila Homs vive uno de los momentos más importantes de su vida: está en la dulce espera con José Sosa, su novio. Es el primer hijo que tendrán juntos. Además, está muy activa en las redes sociales, ya que mantiene un perfil público y siempre está dispuesta a dialogar con la prensa. Recientemente, fue abordada por un móvil de Puro Show (eltrece) y habló sobre su presente personal y laboral; sin embargo, cuando le consultaron por la posible boda de su ex, Rodrigo De Paul, y Tini Stoessel, su actitud cambió drásticamente.

En la nota se mostró muy feliz por su embarazo y mencionó que ya tuvo algunos antojos. Respecto a cómo sus hijos Francesca y Bautista -fruto de su relación con De Paul- tomaron la noticia de la llegada de un nuevo hermano, Homs admitió que fue un proceso que “costó” al principio, pero aseguró que actualmente la situación “fluye bien”.

Cami Homs compartió en sus redes una selfie y una foto de galletitas de agua con jamón que, según reveló, fue un antojo que tuvo a las 2 de la mañana (Foto: Instagram @comihoms)

En cuanto a su carrera, reveló que se encuentra en conversaciones con su agencia para nuevos proyectos. “Estoy abierta a lo que pueda suceder laboralmente”, aseguró. Además, invitó a sus seguidores a ver su participación en el programa de streaming Multitalent TV, donde compartió más detalles sobre su embarazo. “Estuvo buenísimo, me divertí muchísimo. Como siempre digo, la charla con las chicas es como una charla de amigas, se convierte en algo súper ameno, se pasa volando”, detalló.

No obstante, la entrevista tomó un giro inesperado cuando se le preguntó sobre el posible casamiento entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. La reacción de Homs fue de evidente enojo, negándose a emitir cualquier comentario al respecto. “No voy a hablar de ellos, gracias”, sentenció. Ante la insistencia del periodista, se limitó a decir: “No sé nada”. En ese momento, abandonó el móvil.

La celebración de Cami Homs y José Sosa por la llegada de su primera hija

Cabe destacar que, según revelaron en LAM (América TV), Tini Stoessel y De Paul se casarían en la Argentina en diciembre. La periodista Candela Mazzone informó: “Voy a abrir el rango de día, la idea sería para la segunda quincena y antes de las fiestas. A mí me dicen los entre el 16 y el 20. Me la jugaría por el 18 y utilizo el potencial porque reservar fechas con una agenda como la de un jugador de fútbol es un poco más difícil”.

La celebración, según trascendió, tendría lugar en El Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. El espacio tiene capacidad para albergar a más de 300 invitados y fue el elegido por Oriana Sabatini y Paulo Dybala y Stefi Roitman y Ricky Montaner.

Martina Stoessel se casa en diciembre con Rodrigo De Paul

Como Homs y De Paul no se casaron, él podría hacerlo con Stoessel. Al respecto, Pepe Ochoa comentó: “Podrían hacer un evento religioso también, pero yo no sé si es lo que ellos van a querer. El lugar te ofrece todo y tenés una capilla. El precio no baja de los 150 mil dólares y es un lugar bárbaro. El nivel es espectacular y los servicios que vos podés contratar como catering son uno o dos, que son los mejores del país”.