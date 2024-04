Emilia Mernes invitó a Tini Stoessel a su show y terminaron la presentación con un apasionado beso

Escuchar

El viernes por la noche, Emilia Mernes realizó su tercer show en el Movistar Arena de Buenos Aires y, nuevamente, sorprendió a sus fanáticos con una presencia especial en el escenario: Tini Stoessel. Juntas cantaron “La original_mp3”, tema que lanzaron en noviembre de 2023, perteneciente al álbum de la entrerriana. El público vibró y en medio de la ovación, ellas sorprendieron al cerrar la presentación con un fogoso beso.

Luego de lanzar su álbum Un mechón de pelo, Tini realizó su primera presentación en público y fue para acompañar a su amiga, Emilia, en su tercer show de los diez que brindará en el estadio de Villa Crespo. Sorpresivamente para el público, se hizo presente sobre el escenario y generó furor.

Entre gritos y aplausos, las dos interpretaron “La original_mp3″, canción que suelen presentar en vivo, como lo hicieron en febrero en la gala de los premios Lo Nuestro. Tal como se ve en el video oficial, realizaron una completa coreografía y, como si fuera poco, culminaron con un beso que generó una ovación de parte del público. No se trata de la primera vez que lo hacen, ya que así es como finaliza el clip.

Una vez terminada la presentación, Emilia le agradeció a su amiga y Tini le devolvió el cariño con sentidas palabras. “¡Qué emoción estar acá, los amo mucho! Muchas gracias por invitarme, espero que estén disfrutando de esta noche. Te merecés esto y todo lo que te está pasando, todo lo que estás viviendo, estoy demasiado orgullosa de vos, de todo tu equipo hermoso, de todos los chicos, los amo con todo mi corazón y a toda la gente”, expresó.

El look de Tini Stoessel

En los últimos meses, Tini se mostró públicamente con diversos cambios de look en su cabellera. Recientemente, dio a conocer que esta modificación en su aspecto está relacionado directamente con el lanzamiento de su último álbum Un mechón de pelo, donde habla de los difíciles momentos que atravesó en relación con su salud mental.

Tini y Emilia terminaron su presentación en los premios Lo Nuestro con un beso en la boca (Captura video)

Para la noche del viernes se presentó en el Movistar Arena con una larga melena rubia de extensiones que le llegaban hasta la altura de la cadera.

En cuanto a su outfit por supuesto que no pasó desapercibido. La temática del show de Emilia gira en torno a la moda de principio del 2000, peroTini decidió elegir un particular conjunto: por un lado, una remera y un culotte negro, y por encima, entrelazado, un top y pareo en color beige. Completó su look con botas bucaneras negras de charol.