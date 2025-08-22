Todo lo que hay que saber de Emily en París, quinta temporada
Las postales revelan a la protagonista entre la capital francesa y Roma, con su característico estilo y romances en juego; ya se confirmó cuándo los fans podrán disfrutar de la nueva entrega
Desde su estreno en octubre de 2020, Emily en París se consolidó como uno de los grandes éxitos de Netflix. La ficción encabezada por Lily Collins logró mantenerse en el ranking de la plataforma con cada lanzamiento y fue sumando seguidores en distintas partes del mundo. En las últimas horas, salieron a la luz las primeras imágenes de lo que será la quinta temporada y rápidamente despertaron entusiasmo entre los fanáticos, que ya esperan con ansias el regreso de la serie.
Las imágenes se dieron a conocer a través de las redes sociales oficiales de Netflix y de la serie, donde además anunciaron la fecha de estreno: “¡Benvenuto! Las primeras imágenes de Emily in Paris ya están aquí y nos muestran un poco de la dolce vita. La quinta temporada regresa el 18 de diciembre”.
En las postales que se compartieron, se puede apreciar el característico estilismo de siempre que hizo de Emily en París un referente de moda, incluyendo un nuevo corte de pelo de la protagonista que causó furor entre los fans. Además, se ven a los personajes principales en distintos escenarios, aunque las dudas sobre lo que ocurrirá con la trama tras el final abierto de la cuarta temporada siguen estando presentes, manteniendo la expectativa de los seguidores.
Qué se sabe sobre la quinta temporada de Emily en París
La quinta temporada de Emily en París se está filmando tanto en Roma como en la capital francesa, lo que indica que la protagonista norteamericana dividirá su tiempo entre estos dos emblemáticos escenarios europeos, mostrando una nueva etapa de su vida y aventuras. Esta decisión promete aportar un contraste cultural interesante y nuevas experiencias que influirán en la historia.
El elenco principal de la serie también regresará para esta temporada. Entre ellos se encuentran Lucas Bravo como Gabriel, el chef francés y exnovio de Emily; Lucien Laviscount como Alfie, el interés amoroso británico de la protagonista; y Eugenio Franceschini en el papel de Marcello, el nuevo romance italiano que marcará un giro en la trama. Sin lugar a dudas, la dinámica entre estos personajes seguirá siendo un eje central de la historia.
Aunque la relación con Marcello será un punto destacado de la temporada, Emily no abandonará por completo su vida en París. La protagonista continuará trabajando en la Agence Grateau y, según se adelanta incluso en las fotos, su romance con Marcello sigue avanzando, aunque surgen dudas sobre qué pasará con Gabriel, manteniendo la tensión y el interés en la trama.
A pesar de que Emily parece establecerse en Roma en esta nueva entrega, el creador de la serie, Darren Star, dejó claro que la historia no se trasladará completamente a Italia. Star explicó a Deadline que la protagonista trabaja en Roma ocasionalmente ayudando a establecer la oficina de Sylvie, pero que París seguirá siendo su centro de vida.
En cuanto a las relaciones sentimentales, Lucas Bravo confirmó su regreso como Gabriel, aunque expresó cierta desconexión con su personaje, mientras que Camille Razat, quien interpretó a Camille, no volverá en esta temporada tras decidir adoptar un hijo y comenzar una nueva vida lejos de Gabriel. Esta mezcla de giros románticos y escenarios europeos promete mantener a los fanáticos atentos y expectantes frente al estreno.
