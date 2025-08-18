Quién es la ex Gran Hermano que aparece en la serie En el barro de Netflix

El 14 de agosto Netflix estrenó En el barro, el spin-off de El Marginal, creado por Sebastián Ortega y Underground. En esta nueva entrega se escenificó una cárcel de mujeres, llamada “La Quebrada”. Entre el elenco que participó, destacó la actuación de Katia Fenocchio, conocida como “La Tana”, quien fue parte de Gran Hermano 2025 (Telefe). A medida que los fanáticos notaron su papel secundario, en las redes comenzaron a hacer eco de ello y la ex hermanita se sumó a una llamativa polémica.

Durante el paso por el reality, la oriunda de La Matanza se ganó el amor y el cariño de los espectadores, en particular por representar a los barrios bajos del sur del conurbano, algo que a diario hace hincapié en su cuenta de Instagram.

Lo cierto es que, además de ser tatuadora, también demostró su faceta como artista de ficción y trabajó en un rol secundario en la serie de la plataforma de streaming -algo que ya se supo mientras estuvo dentro de la casa más famosa del país-. La Tana aparece en uno de los ocho capítulos y representa a una delincuente que está en el pabellón de “Las Onlys”, quienes crean contenido erótico para adultos desde una celda, todo bajo el control de “La Zurda”, interpretada por Lorena Vega.

Según se ve en uno de los episodios, ella comparte la misma escenografía que María Becerra y Valentina Zenere cuando empiezan a bailar, tomar alcohol y a consumir estupefacientes en un contexto de fiesta. A lo pargo de su aparición, su personaje refleja cuánto debe soportar una mujer para sobrevivir, entre las presiones de sus compañeras y las del propio sistema penitenciario.

Este trabajo le valió de varias felicitaciones por parte de sus seguidores, luego de que compartiera en sus redes sociales un reel del detrás de escena en el que se prepara para filmar un “video” subido de tono. Además, en X, hicieron una comparación divertida de su atuendo en la serie con el que utilizó en Gran Hermano, alegando que era el mismo.

Sin embargo, esta felicidad también causó polémica, cuando La Tana replicó la captura de un mensaje que recibió en el chat de Instagram, donde un seguidor le dijo: “Vos tenías que tener más protagonismo que la careta de… Sos más de barrio, Tana, y sabés manejar berretines”. A lo que ella respondió: “Tal cual”, y agregó un emoticón de risa.

Pese a que borró el nombre de la actriz a la que se refería, muchos señalaron que podría tratarse de María Becerra, quien también dio estuvo presente en la ficción. No obstante, prefirió dejar todo en el anonimato y disfrutar de las escenas esporádicas de protagonismo.

“Tanita, no lo podía creer que estabas ahí”; “Diosa, hermosa. Aguante La Matanza”; “Bomba”; “Bien merecido, Tana. En la actuación se empieza de abajo” y “Bella”, fueron algunos de los mensajes que destacaron par parte de sus seguidores en la sección de comentarios.

En el barro se encuentra en el primer puesto de las series más vistas de Netflix Argentina. La trama sigue la historia de Gladys, la esposa de Mario Borges, quien es encarcelada por un secuestro fallido. Allí deberá subsistir según las reglas de “Las Embarradas”. El elenco femenino está compuesto también por: Ana Garibaldi Rita Cortese, Carolina Ramírez y Ana Rujas.