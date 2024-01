escuchar

El meteórico ascenso del jugador de fútbol americano Travis Kelce a las altas esferas de la fama no es resultado de la casualidad o de su noviazgo con la cantante Taylor Swift, que si bien pudo ayudar, en realidad responde a un detallado plan de marketing y ventas con el objetivo de convertir al deportista en una celebridad tan grande como el actor Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock.

Detrás de esta ambiciosa estrategia están los gemelos André y Aaron Eanes, quienes hablaron recientemente con The New York Times para revelar parte de su plan para elevar el perfil del ala cerrada que juega para los Kansas City Chiefs y así formar a una nueva estrella que puede trascender a las canchas de la NFL y llegar incluso hasta la pantalla grande.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs ha pulido su imagen con miras a convertirse en una celebridad @killatrav / Instagram

Desde que comenzaron a trabajar, Travis Kelce ha sido el personaje central de siete anuncios de televisión, participó en el programa Saturday Night Live, lanzó su propia línea de ropa en colaboración con su equipo y, además, es co-conductor de un podcast con su hermano, Jason Kelce, también jugador de fútbol americano para los Eagles.

Otra de las plataformas que lo convirtieron en una estrella en ascenso fue su participación en el reality Catching Kelce, que pretendía encontrarle una novia durante ocho capítulos. A lo largo de ese lapso, Kelce comenzó una relación con la ganadora de la emisión, Maya Benberry, pero ambos cortaron lazos a los pocos meses de la finalización del proyecto.

Taylor Swift y Travis Kelce tienen una cita nocturna en The Waverly Inn en Nueva York TIDNY-249

La jugada clave: Taylor Swift

La cereza del pastel de su espectacular trayectoria ha sido su noviazgo con Taylor Swift, la cantante más famosa de los últimos años, y la celebridad que más millones de dólares generó con su gira The Eras Tour en 2023. Ambos pasaron juntos el Año Nuevo y en varias ocasiones el deportista la ha acompañado en los conciertos dentro y fuera de EE.UU. mientras “Taytay”, le corresponde en sus partidos de futbol americano, causando un revuelo sin precedentes entre los fans de ambos.

Antes del boom de su relación con Swift, la base de seguidores de Kelce estaba compuesta principalmente por hombres, en su mayoría aficionados a la NFL; sin embargo, la fiel comunidad de fans de la cantante se adhirió a las filas del deportista para demostrar su apoyo a su celebridad favorita y ahora su historia de amor genera un notable repunte de interés y venta de productos deportivos.

Asimismo, el equipo de trabajo de Travis Kelce ya incluye más coordinadores de estrategias, un publicista con sede en Los Ángeles, un chef personal y un entrenador de alto rendimiento. Por si fuera poco, el tabloide Daily Mail, señaló que el jugador y reciente empresario ya forma parte de la agencia Creative Artists, debido a que desea expandirse al mundo de la actuación.

Las ambiciones de Travis Kelce parecen no tener fin. “La gente me dice: ‘Hombre, ha sido un año loco’”, comentó Aaron Eanes al NYT. “Cuando digo: ‘En realidad, no es tan loco’, la gente me mira raro. Es porque es fácil cuando tienes un plan. Estamos ejecutando ese plan”, agregó. Entre febrero próximo, cuando finaliza la temporada de futbol americano, y julio, cuando inicia la nueva, el equipo de trabajo del deportista planeará lo que viene para su carrera e imagen.

Entre otro de sus proyectos está registrar su nombre de usuario de Instagram, que es Killlatrav, cuyo propósito es también lanzar una línea de joyería, señala el Daily. También, la marca Flight 87, que es un guiño a su número de camiseta de juego, aparece en otros proyectos a beneficio de su fundación.