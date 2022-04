Toto Salvio rompió el silencio tras el incidente con Magalí Aravena: “Yo no busqué el hecho”

Eduardo ‘Toto’ Salvio está imputado por “lesiones leves agravadas por tratarse de su cónyuge y por mediar violencia de género” , luego de haber protagonizado, el 14 de marzo, un violento episodio con su expareja, Magalí Aravena, a la que atropelló con su vehículo cuando se interpuso ante él. Hasta el momento, el jugador de Boca Juniors no se había expresado ante los medios al respecto sino que solo lo hizo ante la Justicia. Sin embargo, este jueves rompió el silencio y pidió paz para él y sus hijos.

“La verdad es que estoy mal con lo que pasó. Yo no busqué el hecho. Solo quería irme y no tener contacto”, explicó Salvio en un chat que mantuvo con Luli Fernández y que ella compartió en Socios del Espectáculo (eltrece). La panelista indicó que desde hace una semana intenta comunicarse con él pero que recién ahora decidió hablar, luego que se difundieran nuevas imágenes del hecho.

Toto Salvio y Magalí Aravena Instagram @totosalvio

En este sentido, el deportista dio su versión de lo ocurrido, y se desligó de la culpa por lo sucedido. “Ni vi que se cayó o lesionó agarrada a la manija mientras me marchaba con el auto andando”, aseguró y, por este motivo es que al momento de alejarse del lugar junto a su novia Sol Rinaldi, dijo que no se percató que podría haber lesionado a la madre de sus hijos que durante minutos estuvo sobre su vehículo intentando que no avanzara.

La palabra de Toto Salvio

Envuelto en este escándalo y a la espera de la resolución de la Justicia, expresó que quiere que este momento termine y volver a concentrarse en el bienestar de sus hijos y su carrera en Boca. “Quiero solucionar este problema y que vivamos en paz y cordialmente”, expresó sobre su actualidad.

Cómo fueron los hechos que protagonizó Toto Salvio

El incidente fue en la previa a la Semana Santa. Toto Salvio disfrutaba de una cena con su nueva pareja, Sol Rinaldi, en su departamento de Puerto Madero. La joven periodista compartió en sus redes sociales una postal del momento, la cual fue vista por Magalí Aravena, quien en marzo se separó del centrocampista.

Ante esta foto, la expareja del jugador se dirigió al departamento en cuestión, pero previamente lo amenazó a él por tener una nueva novia. La mujer aguardó hasta que los flamantes novios salieran del sitio. Fue en ese entonces que los persiguió caminando y ante un semáforo se acercó al auto que conducía Salvio.

Denuncian que Eduardo Salvio, futbolista de Boca, atropelló a su esposa y se fugó

En medio de gritos e insultos, Aravena se arrojó frente al capó del vehículo y Salvio se dispuso a huir del lugar, lo cual realizó a pesar de que su expareja estaba sostenida en una de las partes del auto. Tras el arranque, la mujer quedó en el suelo. Todo fue registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

En su declaración ante la Justicia, a la que tuvo acceso LA NACION, el hombre indicó que recibió amenazas de su expareja. “Hijo de put... te voy a matar a vos también”, le habría expresado Aravena.