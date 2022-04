La foto de Sol Rinaldi, la pareja de Toto Salvio, tras el escándalo en Puerto Madero

Sol Rinaldi, pareja de Eduardo “Toto” Salvio, reapareció en las redes sociales para mostrarse en compañía de su círculo íntimo, tras el incidente que protagonizó el jugador de Boca el jueves a la madrugada, cuando embistió con el auto a su exesposa en Puerto Madero. Su nombre estuvo en la escena mediática durante varios días y la modelo prefirió mantenerse al margen de la exposición. A pesar de ello, en las últimas horas, mediante una story de Instagram, se mostró relajada junto a sus amigos en una foto. Y los denominó: “Mi gente”.

La foto que publicó Sol Rinaldi en su cuenta de Instagram Foto: captura de pantalla

Rinaldi fue partícipe del hecho que sucedió el Jueves Santo, donde el delantero fue fotografiado mientras hacía un asado en su departamento de Puerto Madero y eso despertó la furia incontenible de Magali Aravena, su esposa, que se dirigió al lugar de los hechos y al toparse con él comenzó la discusión, que incluyó, según el testimonio del jugador a la Fiscalía, agresiones verbales y hacia el automóvil. El conductor no solo que no bajó del vehículo sino que arrolló a su esposa, quien realizó la denuncia correspondiente.

La publicación que decantó en la furia de la esposa de Salvio, Magali Aravena.

Entre las acciones que dictaminó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del auxiliar Carlos Caputo, el ex Benfica y selección argentina tendrá una restricción perimetral de 300 metros alrededor de Aravena, ni tampoco podrá contactarse ni siquiera mediante llamadas, mensajes de texto y redes sociales, a menos que sea bajo un caso que involucre a los hijos que tienen en común. Además, dentro de las sanciones impuestas, Salvio no podrá conducir por 30 días y en caso de salir del país, por compromisos laborales, deberá informar el destino a la fiscalía.

En el plano futbolístico, el Toto, portador de la camiseta número 10 del Xeneize, no se encuentra en la consideración del entrenador Sebastián Battaglia para encarar los siguientes desafíos del plantel profesional, que se vio conmovido por la trascendencia y magnitud del suceso. En cuanto a lo contractual, el jugador se encuentra en negociaciones con el Consejo del Fútbol para extender su contrato que finaliza a mitad de este 2022.

Sol Rinaldi se descargó en televisión luego del accidente

La implicada habló con Ángel de Brito y Yanina Latorre, panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), y dejó en claro su parecer de los hechos. Se desligó de las acusaciones hacia su persona y cruzó a quienes la acusan de botinera: “La verdad es que están hablando cosas de mí que ni idea. Estudié, soy periodista, tengo una empresa de diseño gráfico (junto a su padre), no jodo a nadie soy hincha de Boca y me gusta comer”.

Consultada por los hechos que la exponen como una tercera en discordia, Rinaldi, quien conoció al futbolista hace dos meses, agregó: “No entiendo por qué me están haciendo quedar ahí como la villana, la botinera. No soy ninguna botinera, simplemente estoy saliendo con un jugador de fútbol”.

Por último, aclaró que en el momento del hecho se encontraba su prima y un amigo de él en el auto del deportista, que se dirigía a su domicilio de Recoleta.