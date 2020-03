Los protagonistas del video Traición, donde no todo es lo que parece

"Traición", el título del nuevo tema del dúo Pimpinela en cuyo video participan, además de los hermanos Lucía y Joaquín Galán , los actores Gabriel Corrado y Carina Zampini . La historia que cuenta la canción tiene un final inesperado, ya que el engaño oculto en el clip no es el que parecía esbozarse a simple vista.

El episodio que cuenta el tema del popular dúo en esta entrega musical comienza cuando el matrimonio conformado por la dupla de Corrado y Zampini visita a la pareja conformada por Lucía y Joaquín -que acostumbran en la ficción eludir su carácter de hermanos.

Allí, en medio de una escena cargada de miradas de suspicacia y reproches, mediante la letra de la canción, el personaje de Lucía le endilga a su marido que esté teniendo una relación extramarital con el personaje de Zampini: "Como has tenido el coraje, mira lo que has conseguido, que me traicione mi amiga, y traicionar a tu amigo", le espeta.

Así se desarrolla todo el video, con Lucía acusando y Joaquín defendiéndose: "Si tú no lo has visto antes, es porque no lo has querido", le dice en uno de los momentos de mayor tensión dramática de la historia.

Traición esconde una historia de amores y engaños

Pero sobre el final de la entrega, cuando los matrimonios comparten un café, llega la revelación final que seguramente causará la sorpresa de los miles de fanáticos del grupo. Es el momento en que le personaje de Joaquín dice: "Por una vez en la vida, escucha lo que te digo: no es a ella a quien amo, esa persona es mi amigo".

Una escena del video de Pimpinela que se estrenó esta tarde

Así es como se sabe que la traición, el amor clandestino al que se refiere la canción, es entre los dos hombres de las parejas, interpretados por Galán y Corrado.

De esta manera, el popular dúo musical que ya tiene casi 40 años de trayectoria, se anima a abordar una temática que los orígenes del grupo hubiera sido impensado. "Traición" se lanzó al público ayer por la tarde y ya obtuvo una alta repercusión en redes sociales.