Tras anunciar su embarazo, Cande Ruggeri reveló el motivo que la enfrenta a su novio: “Yo quiero y él no”

Hace un mes anunciaron la feliz noticia. Cande Ruggeri y Nicolás Maccari esperan su primer bebé. Ambos usan frecuentemente las redes sociales, donde cuentan con miles de seguidores. Pero ahora la modelo reveló que se generó una polémica en la pareja en torno a las publicaciones. Y es que el empresario no quiere que cuando nazca su hija se le cree un perfil de Instagram, y esta situación generó un debate dentro entre ambos.

Así lo reveló Ruggeri en las últimas horas, a través de una serie de videos que publicó en la red social, donde sus seguidores le hicieron preguntas y ella respondía. “¿Cuando nazca [la niña], pensás mostrarla por tus historias? Espero que sí”, consultó una fan. “Me muestro tal cual soy, con mi familia y todo. Así que creo que sí. Es una discusión que tenemos con Nico, porque yo le quiero hacer un Instagram ya y él no”, reveló.

Cande Ruggeri reveló una discusión interna con su pareja en cuanto al nacimiento de su hija. Instagram: Caleruggeri

La modelo se mantiene activa en las redes sociales. Tal es así que compartió con sus seguidores un video en el que anunciaba el sexo de su futura hija, aunque el nombre que le podrán de momento prefiere mantenerlo en secreto. “¡Al fin sabemos!”, compartió Ruggeri, junto a una foto en la que aparece junto a Maccari y ambos sostienen un trozo de pastel relleno de un dulce rosa.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari revelaron el sexo de su primer bebé. Instagram: Caleruggeri

“De verdad, son muy importantes para mí”, les dijo Cande a sus seguidores. Y añadió: “Yo creo que a esta altura saben todo de mí, saben muchas cosas. Me encanta compartir mi vida y que me den tanto cariño a través de sus mensajes. Les juro que trato de responder siempre los mensajes directos que puedo. Y sí, seguramente la muestre [a la pequeña]”.

El desliz de Oscar Ruggeri sobre el embarazo de su hija

Cande Ruggeri mantuvo durante varias semanas el secreto de que estaba embarazada. En un inicio, solo lo sabía ella y era demasiado temprano para hacerlo público. Pero su padre, Óscar Ruggeri, tuvo un desliz en un programa de televisión en vivo. “Voy a ser abuelo”, disparó en diálogo con el Pollo Vignolo en ESPN. Y aclaró: “De Candela”.

Instantes después, le entró la duda de si su hija había dado a conocer ya la feliz noticia. Y se retractó: “No sé si se podía decir, creo que sí. ¿Sabés cuánto hace que me lo dijeron? Y vengo acá, me la banco. Guardé bastante”.

Efectivamente, como sospechaba, no era el momento. Pero Cande se mantuvo en silencio en las redes sociales ante la revelación temprana de su padre y no hizo ningún comentario. Hasta horas después. La modelo acudió como invitada al programa Los Ángeles de la Mañana (LAM) con Ángel de Brito y, como era de esperar, el presentador realizó la esperada pregunta: ¿Era verdad que estaba embarazada?

“Nadie se lo esperaba. Con Nico lo empezamos a buscar con mucho amor y no le quisimos contar a nadie. Queríamos que fuera algo nuestro y, bueno, llegó”, contó. En cuanto a la filtración de su padre, reveló: “Me llamó 20 veces y no lo atendí ni una”. Y bromeó: “No sé si le voy a festejar el Día del padre”.