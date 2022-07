Desconcierto en vivo: Julieta Prandi se fue de su programa por un problema doméstico y descolocó a todos

Los programas en vivo tienen el ingrediente de la espontaneidad, y enfrentarse a situaciones, muchas veces inesperadas. Esto le pasó a Julieta Prandi la mañana del lunes, mientras conducía Es por ahí (América). Durante varios minutos estuvo fuera del aire, mientras su compañero Luis “Tucu” López continuó con la conducción del programa. La cara de preocupación de la modelo llamó la atención y no dudó en contar lo que ocurría.

Al frente del programa, Julieta recibió un mensaje en su celular por el que decidió retirarse del vivo por un corto momento. Luego de volver frente a pantalla, reveló que se había comunicado con ella su novio, Emanuel Ortega, para darle una mala noticia. “Se me inundó el living, llovió y había algo en el techo, al parecer”, expresó con una risa nerviosa.

(Foto Instagram @jprandi)

Las fuertes lluvias que azotaron a la zona de Buenos Aires desde el fin de semana habrían sido el motivo por el cual se generó este problema en el interior de la casa que la modelo comparte con su novio “Había un charco de agua que caía del techo cuando me fui, entonces hay una gotera seguramente, pero no sé qué está pasando ahora en mi casa”, detalló en diálogo con el Tucu y Guido Záffora, quienes no dudaron en bromear sobre la situación debido a que su compañera se tomó con humor la situación que le toca atravesar.

Sin embargo, la preocupación llegó cuando relató que Emanuel le dijo que se puso a secar una mesa que estaba totalmente mojada. Este dato la desconcertó debido a que, según entendía, el agua estaba al rededor del hogar del living, justo debajo de la zona del techo donde ella previamente había visto una mancha de humedad.

Al escucharla intervino la cocinera Chantal Abad, quien señaló que el problema podría ser por la obstrucción de las canaletas que rodean el techo de la propiedad, por lo que un punto a revisar sería ese.

Julieta Prandi

Rápidamente, la preocupación pasó a un segundo plano, dándole lugar al humor para afrontar aquella situación. En primer lugar, Guido Záffora que apuntó contra Alejandra, la persona del programa de informar acerca del clima, por no anticipar los días de lluvias que llegaron para la zona de Buenos Aires. “No me avisaste”, gritó entre risas, Prandi que agregó que compraría algunos flota-flota, para poder ingresar al lugar, al indicar que podría encontrarse con un verdadero fluido de agua.

Tras la humorada, la modelo se mostró un tanto molesta al indicar que este problema se suma a una larga lista de situaciones que atravesó en el hogar y que le causaron malestar. “Ahora me van a romper el techo, obviamente”, indicó y sus compañeros volvieron a hacer humor acerca de que además el arreglo tendrá un alto costo monetario.

Para concluir, la conductora indicó que contó la situación debido a que se había ausentado del vivo y que atraviesa esa preocupación, que podría generarle grandes movimientos en el interior de su casa.