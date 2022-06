“¿Nena o nene?” Cande Ruggeri se prestó a un antiguo juego para “descubrir” el sexo de su bebé

Este lunes, Cande Ruggeri pasó por el piso de Socios del espectáculo y habló de todo. Tras meterse de lleno en las estrategias de El Hotel de los Famosos (reality del cual ella es host digital) y revelar cuáles fueron los participantes más mala onda de la competencia, la modelo mostró su incipiente pancita de embarazada y se animó a “revelar” el sexo de su bebé en vivo.

Antes de hablar sobre su gran presente sentimental, la segunda hija de Oscar Ruggeri opinó sobre la guerra que se desató dentro del reality a semanas de la gran final. “Yo los crucé y los conocí de verdad, del otro lado de la cámara”, advirtió Cande Ruggeri dando a entender que ella los conoció tal cual eran. “Los cruzaba poquito porque yo iba a la H, algunos me saludaban; otros no. Había gente muy buena onda y otros que no me daban notas; pasó de todo ahí adentro” , indicó.

Ante la intriga de los conductores por saber de quiénes hablaba, la modelo dio algunos nombres. Tras asegurar que “Locho siempre fue muy buena onda”, dio a entender que Maximiliano “Chanchi” Estevez y Sabrina Carballo fueron todo lo contrario; al menos no quisieron dar notas ya que se fueron muy enojados del certamen.

Y al hablar de la actriz y el exfutbolista, la hija de Oscar Ruggeri opinó de lleno sobre esa expareja. “¿El Chanchi querrá hablar? Porque ya paso un tiempo desde que se fueron. Yo si soy ella le digo que no, no hablo más y lo bloqueo de todos lados” , dijo la rubia poniéndose en el lugar de Carballo. Sin embargo, enseguida analizó la postura de Estévez: “Él no quiere saber nada, por ahí quedo lastimado por todo lo que ocurrió en su momento”, lanzó buscando alguna teoría que justifique su accionar.

Minutos después, la influencer que tiene un alto perfil en las redes sociales habló de los haters y de toda la violencia que se desató a raíz del juego. “Hay de todo pero, hagas bien o mal las cosas, la gente te va a criticar igual. Pero esto que está pasando hay que pararlo un poco. No está bueno frenar la violencia con más violencia”, reflexionó.

¿Nena o nene?

Después de hablar del éxito del ciclo de eltrece, Cande hizo referencia a su presente sentimental y mostró su incipiente pancita de embarazada en vivo. “Va creciendo de a poquito” , comentó mientras se acariciaba su vientre ante las cámaras.

Cande Ruggeri reveló que a Oscar Ruggeri le encantaría tener un nieto varón Instagram @caleruggeri

Ante el reclamo de Luli Fernández y Mariana Brey que la acusaron de haberles mentido descaradamente cuando le preguntaron si estaba embarazada, Ruggeri explicó: “Yo me entero, estábamos muy contentos y al otro día me fui a hacer los análisis. Y al toque me empezaron a mandar mensajes. Y no lo sabía ni mi familia, ni la familia de mi novio, entonces obvio que mentí en ese momento. Estaba de un mes”.

Casi de tres meses, la modelo aseguró que aún no sabe el sexo ni tampoco tiene nombres en mente. Su comentario dio pie para que los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares la sometan al desafío de la silla, la cuchara y el tenedor; un clásico juego para “adivinar” el sexo del bebé en camino.

“Quiero decir que no tengo instinto maternal. No sé qué es realmente, no tengo idea”, advirtió la embarazada mientras confesaba sus preferencias: “Una nena, me muero de amor, pero mi papá quiere nene. ¡Y mi novio también!”, gritó segundos después mientras los conductores advertían sobre esa relación idílica entre padre e hija.

Mientras las panelistas hacían sus pálpitos al aire, la invitada pensaba detenidamente sobre qué silla sentarse: “Esta me vibra más”, lanzó sentándose sobre la banqueta derecha. Y antes de develar la incógnita públicamente, tanto ella como los conductores pispearon el resultado mientras festejaban en vivo. Sin embargo, la expectativa no duró demasiado. Tan sólo unos segundos después, la modelo levantó el almohadón y dejó ver la cuchara sobre el asiento. “ ¡Una nena, chicos!”, gritó súper feliz.

Y enseguida reveló que en unos días se hará una nueva ecografía para finalmente saber el sexo. “Esta semana o la otra vamos a saber el sexo. Le voy a dar el resultado a mi hermana, ella se va a enterar antes que yo. Y vamos a hacer una fiesta donde vamos a descubrir con un globo qué va a ser”, contó entusiasmada.