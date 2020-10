En diálogo con Viviana Canosa, la periodista Lana Montalban volvió a arremeter contra Dady Brieva de forma escandalosa, tras los dichos del actor sobre el banderazo del pasado 12 de octubre

15 de octubre de 2020 • 12:53

Lana Montalban sigue apuntando contra Dady Brieva tras la denuncia que presentó ante el FBI por los dichos del actor respecto al banderazo del pasado 12 de octubre. En diálogo con Viviana Canosa en su programa Nada personal, de manera escandalosa, dijo que cree que el humorista es un "retrasado mental". Por su parte, la conductora agregó que para ella "es un fundamentalista islámico".

Después de que Brieva dijera que tuvo ganas de "agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio" durante la manifestación en el Obelisco, la mediática habló desde Miami y se refirió a una experiencia personal con el exMidachi. Contó lo que vivió la única vez que se lo cruzó en persona en un country: "Estaba sola un domingo a la mañana, no había un alma. Yo era una persona conocida y cuando nos cruzamos, lo saludé. Él me miró a los ojos y no contestó nada. A mí eso me dijo qué tipo de persona es. De ahí en más, todo lo que venga de él, no me sorprende. No sé si es un creído, un soberbio o un retrasado mental", sostuvo Montalban.

"No es un comediante porque un comediante se dedica a reír a la gente y hace muchos años que este hombre no hace reír a nadie. Es un operador político, por las razones que sea, no sabemos si recibe subsidios. Yo me indigné cuando leí lo que dijo una y otra vez y evidentemente están acostumbrados a la impunidad, a robar o decir barbaridades sin ningún tipo de consecuencias. Hice lo que cualquier ciudadano honesto tiene la obligación de hacer, denunciarlo por propiciar violencia y dar órdenes de ejercer actos terroristas", manifestó.

Canosa acordó con Montalban y agregó: "Claramente, el odio engendra más odio y uno dice: vivimos en democracia, no puede molestarte una marcha. Uno puede decir si está bien o está mal que vayan sin barbijo o sin distanciamiento, pero me extraña que en este país, salvo algunos periodistas, muy poca gente salió a criticar esto que pasó con Dady. Es un fundamentalista islámico".

Por último, y en un giro inesperado por los presentes en el programa, la invitada se refirió al gobernador de la Provincia de Buenos Aires con fuertes declaraciones. "Kicillof es nefasto, por Dios. Hago una llamado a la solidaridad: que alguien le devuelva el cerebro. Está completamente descerebrado y está a cargo del distrito con más población de la Argentina. Es una locura", disparó.