Tras el éxito de la serie, el creador de División Palermo publicó los bloopers más divertidos del rodaje

División Palermo llegó al gigante de streaming pisando fuerte. Tras su estreno el 17 de febrero, rápidamente logró posicionarse en el Top 10 de Netflix en la Argentina y, casi un mes después, continúa en el ranking, donde ocupa el puesto número 5. La producción dirigida y protagonizada por Santiago Korovsky confirmó su segunda temporada y el intérprete de Felipe Rosenfeld compartió un video en el que recopiló los bloopers más divertidos del rodaje de la primera entrega.

Con un toque de humor, esta comedia pone en evidencia el funcionamiento de los organismos institucionales y su apuesta por la inclusión de una manera polémica. Korovsky da vida a Felipe, un joven que acaba de perder su trabajo y su pareja lo abandonó recientemente, por lo que, en su desesperada búsqueda por encontrar empleo y tras sufrir un robo, una confusión le da una oportunidad en la Guardia Urbana en Buenos Aires, que trata de dar un perfil más inclusivo al incluir a personas con diversidad funcional y con distintas cualidades.

División Palermo lidera el ranking de Netflix Argentina desde su estreno el 17 de febrero

En ocho capítulos de media hora, el elenco conformado por Pilar Gamboa, Daniel Hendler, Martín Garabal, Charo López, Carlos Belloso y Alan Sabbagh; consiguió que el espectador de Netflix no dejara de reír. Ahora su director lo volvió a hacer al compartir un clip de recopilación con los mejores bloopers, a través de su cuenta de Twitter. En él, aparecen las equivocaciones en las escenas de los protagonistas durante la primera temporada, con un sinfín de intentos y bromas que los hicieron estallar ante las cámaras.

El director de División Palermo compartió los mejores bloopers del rodaje

“Listo, corten”, se escuchó a miembros de la producción, al ver que los propios actores no podían continuar con la filmación del momento. En otra escena, mientras Korovski se desahoga con su compañero en coma, este empieza a hacer sonidos: “Me está roncando”, expresó el actor entre risas.

El cariño del público y una insólita situación que vivió el director

“¡Me reí fuerte! Son lo más, genios. Apúrense con la segunda”, escribió una usuaria de Twitter en la publicación del director de División Palermo, que en apenas cuatro días superó las 240 mil visualizaciones. “La vi dos veces la serie, es lo más. Quiero más bloopers detrás de cámara”, apuntó otro. Un tercero comentó: “El momento del cachetazo lo es todo. Nunca des la oportunidad a un actor de darle una cachetada al director”.

La serie de Netflix también tuvo muchas repercusiones entre los usuarios, quienes halagan a los partícipes de la comedia cuando se los encuentran en las calles. Así, el propio Santiago Korovski vivió una insólita situación con una fan, que no terminaba de creerse que se trataba del protagonista. “Una señora le recomendaba División Palermo a una amiga, pero no me creyó que era yo”, escribió en una publicación en sus redes sociales, donde relató el episodio.

La insólita situación que vivió el protagonista de División Palermo en un bar

La mujer dudó de si se trataba del protagonista. “Está buenísima. Nos matamos de la risa”, señaló, aunque al momento apuntó: “No sé si sos vos”. Korovski se rindió y dijo: “Si no me creés, no me creés”. Entonces, un adolescente que acompañaba a la fanática de la serie, insistió: “Sos igual”. Para seguir con la broma, el actor sentenció: “Soy parecido, pero no soy yo”.

“¿Pero viste la serie?”, continuó la mujer. “Me dijeron que está buena. No la vi todavía”, aseguró el director de la producción, mientras su acompañante, que filmaba el momento, estallaba de risa.

