La insólita situación que vivió el protagonista de División Palermo en un bar: “No me creía que era yo”

División Palermo llegó a Netflix el 17 de febrero y, en menos de un mes, se ubicó en los primeros puestos con mayor reproducciones en la Argentina. Su éxito se vio reflejado en uno de los termómetros de popularidad actual más relevantes: las redes sociales. Tanto el título de la comedia como los nombres de los personajes se mantienen firmes entre las tendencias de Twitter, siempre presentes en los debates online. Esta vez, la serie volvió a generar un revuelo cuando Santiago Korovsky, creador y protagonista de la misma, compartió a través de su cuenta un video que capturó un insólito encuentro con una fan.

La insólita situación que vivió el protagonista de División Palermo en un bar

El éxito rotundo de División Palermo vino acompañado de algo que, para Korovsky, quizás no era tan común: que lo reconozcan y piensen que quizás es el de la ficción, pero sin estar seguros. Esto mismo le sucedió días atrás, cuando se encontraba en un bar mientras tomaba unos tragos con un amigo y se vio interrumpido por la charla de un grupo de comensales que, justo al lado suyo, hablaban de su creación.

“Una señora le recomendaba División Palermo a una amiga pero no me creyó que era yo”, escribió, junto al video que capturó toda la interacción. En el mismo, se lo podía ver a él mismo sentado al mismo tiempo que hablaba con una mujer que había abandonado su asiento para analizar si, efectivamente, era o no era quien interpreta a Felipe.

Pilar Gamboa y Santiago Korovsky in División Palermo Tomás F. Cuesta/Netflix

“No estaba haciendo publicidad, pero está buenísima. Nos matamos de la risa”, admitió la señora, y rápidamente aclaró: “No sé si sos vos”. Entre divertido y avergonzado, él replicó: “Si no me creés, no me creés”. En ese punto, intervino un adolescente que acompañaba a la mujer, quien insistió: “Sos igual”.

Ya algo cansado de debatir sobre su identidad, Korovsky señaló: “Soy parecido, pero no soy yo”. “¿Pero viste la serie?”, volvieron a preguntar. “Me dijeron que está buena, no la vi todavía”, aseguró, mientras su acompañante, quien se encargó de filmar el minuto a minuto, estallaba de risa.

¿De qué se trata División Palermo, la comedia que hace reír a toda la Argentina?

Creada y guionada por Sebastián Korovsky, División Palermo sigue la historia de un particular grupo de la fuerza de seguridad compuesto por minorías sociales que buscan proteger el barrio. Lejos de tratarse de una serie “políticamente correcta”, a lo largo de ocho episodios presentan una tan cómica como real crítica social sobre cómo se trata la inclusión en la actualidad.

El elenco de División Palermo, de izquierda a derecha: Renato Condori, Hernán Cuevas, Santiago Korovsky, Pilar Gamboa, Julio Marticorena, Facundo Bogarin y Valeria Licciardi Tomás Francisco Cuesta/Netflix

Sobre esto, Korovsky expresó: “Creo que División Palermo intenta trascender esa idea. Está una comedia policial, con personajes que no tienen el peso de tener que narrar la historia de una minoría. Y la serie no carga con eso, porque tratamos de que estos protagonistas cuenten sus historias y que la minoría a la que representan no sea su única condición”. Y finalizó: “Obviamente que la trama se ríe de una forma de mirar la inclusión, pero decir ‘comedia inclusiva’ es caer en una idea de marketing”.

El elenco está compuesto por el mismo Korovsky -quien interpreta a Felipe, que tras separarse deja su trabajo para buscar un nuevo rumbo-, Pilar Gamboa, Daniel Hendler, Marcelo Subiotto, Martín Garabal y Charo López.

